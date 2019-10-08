Бой Усика с новым соперником – также на грани срыва: названа причина

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

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Не успели Александру Усику найти нового соперника в лице Чазза Уизерспуна, как и этот бой оказался под угрозой. Как сообщает журналист ESPN Стив Ким, возможный соперник экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Усика отстранен от поединков Атлетической комиссией штата Пенсильвания до 20 ноября.

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Сейчас выясняется, распространяется эта дисквалификация лишь на Пенсильванию или же на все Соединенные Штаты Америки. Если таки второе, то и поединка Усика с Уизерспуном не будет. Напомним, ближайший бой Александра должен пройти уже 12 октября в Чикаго (штат Иллинойс).

Чазз Уизерспун. Фото – Twitter

"По словам Грэга Сирба, главы комиссии Пенсильвании, Уизерспуну запретили выходить на ринг до 20 ноября из-за отказа от одного из предыдущих своих обязательных поединков", – написал в Twitter Стив Ким

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Напомним, ранее стало известно, что Тайрон Спонг, с которым должен был драться Усик, провалил допинг-тест, погорев на препарате от бесплодия.

При этом промоутер украинского боксера Александр Красюк назвал причину, по которой Усик точно не станет выходить в ринг с россиянином Устиновым. "Устинов слаб для Усика, – заявил промоутер . – Ему 42 года, три поражения в последних четырех поединках. Например, слетевший из-за допинга Спонг моложе на восемь лет и ни разу не проиграл в боксе. Соперник Усика просто должен быть хорош".

Также мы сообщали, что жизнь бывшего тренера Усика и Кличко оказалась под угрозой. Брутально избитый Джеймс Али Башир доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг. Его сестра просит всех о молитвенной поддержке.

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