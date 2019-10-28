Усику предлагают вечер с Поветкиным, Похитителем трупов и британцем, плюнувшим в Кличко

Сопромоутер украинца раскрыл детали вечера, в рамках которого ожидается второй бой Усика в супертяжах

Александр Усик / Фото: Facebook

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Следующий бой Александра Усика в супертяжах обрастает новыми подробностями. Ранее сообщалось, что в феврале Усик может встретиться с Дереком Чисорой, который в свое время плевал в лицо Владимиру Кличко и пощечиной пытался вывести из равновесия его брата Виталия. А теперь прозвучали имена еще пятерки звезд хэвивейта, которые могут выйти на ринг в один вечер с Александром.

Смотрите, как Чисора плевался в Кличко-младшего

"Я хотел бы сделать супертяжеловесный вечер в феврале, – заявил сопромоутер Александра Усика британец Эдди Хирн. – У нас есть Диллиан Уайт, Александр Усик, Филипп Хргович. Победитель поединка Майкл Хантер – Александр Поветкин. Дэвид Аллен будет готов вернуться тогда. У нас также есть Дерек Чисора".

Усик – Уизерспун / Фото: Getty Images

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Отметим, что британский боксер Диллиан Уайт по прозвищу Похититель трупов недавно был лишен временного пояса чемпиона мира по версии WBC, поскольку провалил допинг-контроль. В организме Уайта обнаружили анаболические стероиды – эпиметандиенон и гидроксиметандиенон.

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