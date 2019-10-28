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Усику предлагают вечер с Поветкиным, Похитителем трупов и британцем, плюнувшим в Кличко

28 октября, 23:49

Сопромоутер украинца раскрыл детали вечера, в рамках которого ожидается второй бой Усика в супертяжах

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Facebook

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Следующий бой Александра Усика в супертяжах обрастает новыми подробностями. Ранее сообщалось, что в феврале Усик может встретиться с Дереком Чисорой, который в свое время плевал в лицо Владимиру Кличко и пощечиной пытался вывести из равновесия его брата Виталия. А теперь прозвучали имена еще пятерки звезд хэвивейта, которые могут выйти на ринг в один вечер с Александром.

Смотрите, как Чисора плевался в Кличко-младшего

"Я хотел бы сделать супертяжеловесный вечер в феврале, – заявил сопромоутер Александра Усика британец Эдди Хирн. – У нас есть Диллиан Уайт, Александр Усик, Филипп Хргович. Победитель поединка Майкл Хантер – Александр Поветкин. Дэвид Аллен будет готов вернуться тогда. У нас также есть Дерек Чисора".

Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Getty Images

Читайте также: Скандальный Чисора вышел на Усика, уничтожив "британского Кличко"

Отметим, что британский боксер Диллиан Уайт по прозвищу Похититель трупов недавно был лишен временного пояса чемпиона мира по версии WBC, поскольку провалил допинг-контроль. В организме Уайта обнаружили анаболические стероиды – эпиметандиенон и гидроксиметандиенон.

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Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Поветкин Александр Усик Дерек Чисора Диллиан Уайт

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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