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Усику приготовиться? Британский промоутер замахнулся на четыре вечера бокса за один месяц

22 мая, 21:28

Андрей Фоменко

Эдди Хирн строит наполеоновские планы на лето в собственном поместье

Широко известный в мире бокса промоутер Эдди Хирн продолжает надеяться на лучшее для своего вида спорта. Пока пандемия коронавируса не позволяет проводить соревнования со зрителями, функционер готов организовывать их и с пустыми трибунами. Вчера мы писали, что Поветкин будет биться в саду британского промоутера уже в июле.

40-летний Хирн загорелся идее провести сразу четыре вечера бокса в своем большом владении на востоке Англии; его цитирует iFL TV:

"Нужно понимать, что ситуация может измениться очень быстро. Мой план состоит в том, чтобы за один месяц организовать четыре вечера бокса. Кульминацией которых, вероятнее всего, станет бой Диллиана Уайта и Александра Поветкина. Также я хочу организовать бой за чемпионский титул в своем дворе. А почему бы и нет?

В один прекрасный день я хочу, чтобы кто-то сказал: "А помните, как мы провели здесь чемпионский бой? А помните поединок Поветкина и Уайта? Они все прошли прямо здесь". Я хочу создавать историю. Надо смириться с тем, что подобные события пока будут проводиться без зрителей. В конце августа в силу вступит вторая часть плана. Тогда, возможно, мы сможем пригласить зрителей. Но как бы то ни было, нельзя просто проводить бои в четырех стенах или в каком-нибудь небольшом зале. Нужно сделать это круто".

Тем временем тренер Усика, которого требуют изгнать из Украины, поймал мышей и посадил их в тюрьму.

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Кстати, крымский боксер вполне может подписаться на бои в поместье Хирна. Если, конечно, его ближайший соперник, Дерек Чисора, не будет возражать.

Смотрите сюжет о теоретически возможном бое боксера Усика и борца Грицая

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бокс Александр Поветкин Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн

Источник: isport.ua

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