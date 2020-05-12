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Усику стоит опасаться: сейчас Чисора в лучшей форме, чем во времена боя с Кличко, твердит промоутер

12 мая, 11:59

Андрей Фоменко

Дэвид Хэй считает, что Дерек может оказать серьезное сопротивление украинскому боксеру

Несмотря на то, что мир спорта стоит на паузе, в разных видах спорта уже планируют возвращение к соревнованиям. В боксе одним из самых ожидаемых боев является встреча опытного британца Дерека Чисоры с украинцем Александром Усиком в супертяжелом весе. Правда. дата поединка пока что неизвестна, его перенесли с 23 мая. А вчера Усик дал ответ хейтерам: "Моя страна – Украина. Вы меня отсюда не выгоните".

Тем временем будущий соперник крымчанина проводит на него психологическую атаку. На этот раз высказался менеджер 36-летнего Чисоры, экс-боксер Дэвид Хэй. Бывший соперник Владимира Кличко, Хэй, в комментарии Sky Sports заявил, что его подопечный будет драться с Александром Усиком лучше, чем с Виталием Кличко в 2012 году:

"Дерек боксировал очень хорошо. Он давил на Виталия, а тот ни разу не потряс Чисору. Дерек вступал в бой и справился хорошо. Он проиграл, но за свое вдохновленное выступление заслужил уважение.

Сейчас же Дерек находится в лучшей форме и является более дисциплинированным. В то время он был неконтролируем, делал все, что хотел, но точно не жил жизнью профессионального спортсмена. Он просто был жестким, давал пощечины и плевался".

Интересно, что в 2012 году Чисора проиграл и Виталию Кличко (по очкам), и Дэвиду Хэю (нокаутом). А сам Хэй в 2011-м пал жертвой Владимира Кличко.

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На днях ближайший соперник Усика обозвал Владимира Кличко "киской".

Смотрите, как Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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бокс Дэвид Хэй Александр Усик Дерек Чисора

Источник: xsport.ua

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