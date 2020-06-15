Усику вместо Джошуа подсовывают другого британца: "Пусть они определят настоящего претендента"

Промоутер Боб Арум считает, что украинцу еще рано биться за чемпионский пояс

Украинскому боксеру Александру Усику будет непросто добиться чемпионского боя. В дело организации подобных мероприятий все чаще вмешиваются большие деньги. Напомним, в ближайшем бою крымчанин должен встретиться с Дереком Чисорой, а в случае успеха выйти на титульный поединок с Энтони Джошуа или же Кубратом Пулевым. Чемпион по трем версиям (WBA, WBO, IBF) Джошуа скоро будет биться с болгарином – претендентом от IBF. Однако этим планам может помешать своеобразная политика. Тем более, уже известно, что Джошуа договорился о двух боях с Тайсоном Фьюри: в 2021 году они собираются заработать сумасшедшие деньги.

А тут еще и знаменитый американский промоутер Боб Арум, который ведет дела чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, заявил, что встрече "Цыганского Короля" с Джошуа не должны мешать обязательные претенденты Диллиан Уайт (от WBC) и Александр Усик (от WBO).

"Уайт может подраться за титул временного чемпиона или за другое звание, которое его удовлетворит. Возможно, будет лучше, если Уайт подерется с Усиком, чтобы определить настоящего претендента. Тем временем Джошуа и Фьюри проведут два поединка. Несправедливо ускорять обязательные защиты или оставлять те же сроки потому, что из-за коронавируса боксеры не могли сражаться большую часть этого года. Я думаю, что после завершения пандемии коронавируса бокс будет совершенно другим. Люди работают вместе, они желают устроить лучшие бои. Их не нужно связывать обязательными защитами".

Если этим планам суждено сбыться, то Усик не выйдет на чемпионский поединок ранее 2022 года. Хотя команда Усика готова сорвать переговоры Джошуа и Фьюри.

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