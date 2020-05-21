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Уже говорят о месте и дате боя Ломаченко с наглым Лопесом, а на мелочи Вася размениваться не будет

21 мая, 11:14

Андрей Фоменко

Украинец и американец проведут объединительный бой в легком весе в сентябре

Долгожданный бой за объединение всех чемпионских поясов в весе до 61,2 кг между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом обретает реальные черты. Знаменитый промоутер украинца и американца Боб Арум заявил, что оба боксера высказали желание встретиться в очной дуэли, а до нее не собираются биться в промежуточных боях. И это несмотря на то, что на днях Лопес сомневался в возможности провести бой с Ломаченко.

Напомним, Василий владеет титулами WBA, WBO, WBC, тогда как у Теофимо – четвертый титул из престижных боксерских организаций (IBF). Слова Арума в комментарии американскому порталу ESPN звучат все увереннее:

"Ни Ломаченко, ни Лопес не хотят промежуточных боев. Поэтому мы планируем устроить их поединок в сентябре – со зрителями или без. Нужно, чтобы Ломаченко прилетел в США уже в начале июня. Тогда мы сможем назначить дату их встречи. Это крупный бой, и, думаю, у нас получится сделать что-то увлекательное. Например, в Лас-Вегасе. Можно устроить крупное событие на свежем воздухе. Есть много инновационных идей, которые можно осуществить, не нарушая правил социального дистанцирования".

Слова Арума подтвердил и менеджер 32-летнего парня из Одесской области Эгис Климас, хотя более реальным считает вариант поединка без публики.

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Накануне Арум рассказал, как Васю доставят в США: Ломаченко придется лететь в Москву.

Смотрите, как Ломаченко занимался дрифтом

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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бокс объединение Василий Ломаченко сентябрь Теофимо Лопес

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