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Уже известно, когда "Цыганский король" проверит на прочность непобежденного "бронзового бомбардировщика"

27 ноября, 18:11

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер вновь сойдутся на одном ринге

Фьюри - Уайлдер

Фьюри - Уайлдер / Фото: Twitter

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Реванш между чемпионом WBC в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира в тяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри официально утвержден.

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Отмечается, что грандиозный поединок пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Эту информацию подтвердил промоутер Фьюри Боб Арум.

"Мы сделаем официальное объявление еще до Рождества, но сам бой состоится 22 февраля. Можете спать спокойно", – сказал Арум.

Напомним, что первый бой между этими боксерами состоялся первого декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и завершился вничью.

Напомним, что 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходил реслинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В одном из поединков шоу в лиге дебютировал экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Его соперником был Брон Строуман. Фьюри сумел одержать досрочную победу.

Также мы рассказывали, что скандальный британский супертяж написал и издал свою автобиографию.

Смотрите также, что о Фьюри рассказывал генеральный директор К2 Promotin Александр Красюк

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бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: ESPN

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