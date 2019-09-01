"В Англии вообще любят бокс": Поветкин рассказал о бое с Фьюри

Фьюри - Поветкин / Фото: Twitter

Сегодня в Лондоне в рамках вечера бокса, главным событием которого стал поединок Ломаченко – Кэмпбелл, прошел бой Фьюри – Поветкин. Мы вели онлайн поединка Александр Поветкин – Хьюи Фьюри.

Менее известный носитель фамилии Фьюри – Хьюи провел бой из категории или пан или пропал. Соперником британца стал экс-чемпион мира Александр Поветкин. Бой продлился все 12 раундов, в которых доминировал Поветкин

И в этом бое единогласным решением судей победил Александр Поветкин и за день до своего 40-летия сделал себе хороший подарок.

"Я очень счастлив. Был очень хороший, интересный бой. Мне хочется поблагодарить публику, потому что она очень тепло встречает. В Англии вообще любят бокс. Хочется передать привет всем русским ребятам. Хочу поздравить всю Россию", – сказал Александр после боя.

Напомним, что этот поединок состоялся в андеркарте боя Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл. В коллекцию к титулам WBA и WBO Ломаченко может добавить вакантный пояс WBC. Онлайн боя Василий Ломаченко – Хьюи Фьюри.

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