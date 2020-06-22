В Англии заговорили о завершении карьеры Усика: появилось заявление промоутера

Британские СМИ допускают, что Александр Усик может уйти из спорта по примеру своего друга Александра Гвоздика

В Великобритании заговорили о возможном завершении карьеры олимпийского чемпиона Лондона-2012, бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика. Поводом послужило то, что на днях об уходе из спорта заявил Александр Гвоздик – друг и бывший партнер Усика по сборной Украины.

"Возникает вопрос, не последует ли примеру Гвоздика и Усик? – пишет авторитетное британское издание Sky Sports. – Они – одинакового возраста, им по 33 года. Оба прошли почти одинаковый по длине путь в боксе"

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Гвоздик и Усик / Фото: Instagram

По этому поводу сделал заявление промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика Александр Красюк. Он утверждает, что его клиент в 33 года не собирается завершать карьеру.

"Гвоздик и Усик, безусловно, разные личности, – заявил Александр Красюк. – Оба великие джентльмены и выдающиеся спортсмены. Все знают Гвоздыка как чрезвычайно умного человека с выдающимися аналитическими навыками. Мне приходилось вести переговоры с обоими. Усик принимал решения, собирая мнения у советников вокруг него. Гвоздик производил впечатление человека, который сам принимает окончательное решение. Его менеджер Эгис Климас сказал мне, что Гвоздик принял решение переключиться на коммерческую деятельность. Других подробностей я не знаю"

"Но у Усика точно нет планов выхода на пенсию на данном этапе. Пока он будет побеждать, он будет жаждать более высоких результатов. Каждый рано или поздно должен завершить карьеру. Но Усик хочет стать единственным боксером в истории, добившимся титула абсолютного чемпиона в двух весовых категориях", – добавил Красюк

Реклама Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

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Ранее мы писали, что Усику сделали лохматый сюрприз – подарили щенка немецкой овчарки по прозвищу Рэй. Спортсмену новый друг пришелся по душе.

Усику подарили щенка по прозвищу Рэй Видео: Instagram

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