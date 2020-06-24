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В боксе при пустом зале определили первого чемпиона мира времен коронавируса

24 июня, 09:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Первая же защита чемпионского пояса Молиной оказалась неудачной

В боксе определили первого чемпиона времен коронавируса. Чемпион мира по версии WBA Regular во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) австралиец Эндрю Молони неудачно провел дебютную защиту титула и проиграл американцу Джошуа Франко, сообщает vringe.com.

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Претендент контролировал весь ход поединка, а в 10-м раунде даже отправил Молони в нокдаун. Неудивительно, что судьи единогласно отдали победу Франко – 115:112, 114:113 и 114:113. Отметим, что из-за карантина поединок проходил без зрителей. Вокруг ринга лишь были расставлены несколько десятков стульев с соблюдением безопасной дистанции. Вечер бокса был организован промоутерской компанией Top Rank, занимающейся делами украинца Василия Ломаченко. Возможно, в таких же условиях может пройти следующий бой нашего чемпиона.

/ Фото: Getty Images

Напомним, что в эти дни украинский боксер Виктор Постол проходит подготовку к бою за два чемпионских титула с обладателем поясов WBC и WBO американцем Хосе Рамиресом. Поединок планируется провести 8 или 15 августа. Постол в 2015-2016 годах владел титулом чемпиона в первом полусреднем весе, но затем дважды проиграл. Однако в его активе 31 победа.

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А вот анонсированный ранее объединительный бой другого украинского чемпиона Артема Далакяна против Хулио Серсара Мартинеса оказался фейком. В промоутерской компании завили, что пока не договорились о следующем бое Далакяна. 32-летний Далакян выиграл все 20 профессиональных поединков в "весе мухи", при этом он 19 раз бился в Украине и один – в США.

Смотрите, как нокаутировали самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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бокс боксер чемпион мира

Источник: Сегодня|Спорт

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