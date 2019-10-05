В цепях и в маске: сумасшедший выход Бериничка на ринг, от которого пошли мурашки по коже

Боксер как всегда был очень оригинальным

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Сегодня, 5 октября, в Киеве проходит вечер бокса. Главный поединком станет поедиок Дениса Беринчика и Патрицио Лопеса Морено. Украинский боксер проведет защиту титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе против мексиканца. Мы ведем онлайн вечера бокса в Броварах.

Перед боем Денис решил не расстраивать публику простым выходом на ринг, а, как всегда, был очень оригинальным.

В этот раз нашего боксера везли к рингу в клетке, а сам Денис был закован цепями и в маске.

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В тренде Онлайн бокса в Броварах: Беринчик дерется с мексиканцем Морено

Беринчик не выходил из образа и когда уже был на самом ринге.

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Напомним, что Беринчик рассказал, что спасло ему жизнь в ДТП под Житомиром. Возвращаясь из тренировочного лагеря в Буковеле, украинский боксер вылетел в кювет на своем "Мерседесе".

Как мы писали ранее, другой украинский боксер, Александр Усик, показал, как танцует за рулем своей дорогой машины. Александр "вкатывается" в супертяжелый дивизион под аккомпанемент группы "Miyagi и Эндшпиль".

Усик танцует за рулем машины

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