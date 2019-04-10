В чем сила Лома: детали, которые делают украинца лучшим боксером мира

В ближайшую пятницу Василий Ломаченко будет защищать два чемпионских пояса

Василий Ломаченко - чемпион в трех весовых категориях. Фото: AFP

В чем сила Лома: детали, которые делают украинца лучшим боксером мира Пономаренко Алексей , Кинзерский Эдуард , Павлова Елена , Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d94/2d1/5cad942d17bd3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d94/2d1/5cad942d17bd3.jpg 2019-04-10T09:59:00+03:00 Бокс В ближайшую пятницу Василий Ломаченко будет защищать два чемпионских пояса

12 апреля в Стэйплс-центре (Лос-Анджелес) Василий Ломаченко проведет защиту титулов WBA и WBO в легком весе против Энтони Кроллы. Накануне поединка разберем, что делает украинца одним из лучших в мире.

СИЛА ХАЙТЕКА: УМНЫЕ БИНТЫ И ЛОМАЧИП С ПЕЛЕНОК

Лома - просто магнит для всевозможных прозвищ. Его и Матрицей называют, и No Mas Chenko, но самый показательный никнейм, пожалуй, - Хайтек, который он получил за свою уникальную технику. Современные технологии в его боксе присутствуют в прямом и переносном смысле. К примеру, во время тренировок Ломаченко использует боксерские бинты со вшитыми микрочипами для ведения статистики ударов. А о своем успехе говорит: "Мой отец может научить 50%. Но нужно родиться с чипом в плече, ломачипом". Его отец Анатолий называет это "метрическим стилем" бокса.

СИЛА МОЗГА: БАШЕНКИ И КРУЖОЧКИ ДЛЯ ВНИМАНИЯ

Обязательный элемент подготовки Хайтека – тренировка мыслительных процессов и развитие боксерского IQ. После физических нагрузок Лома делает упражнения на концентрацию внимания: строит башенки из конструктора, их же использует для задач на логику и математических тестов. Есть задания и на скорость реакции: на специальной доске в кружках загораются лампочки – и Василий должен быстро их "поймать".

"ПУСТЬ ДЕВЧОНКИ ТАНЦУЮТ", ИЛИ НОГИ НА ЗАВИСТЬ

Отдельное место в формировании техники Ломаченко занимают народные танцы. Как утверждают друзья детства, Василий долго сопротивлялся этой инициативе отца, мол, "пусть девчонки танцуют". В ответ родители пытались донести до сына, что у танцоров самые сильные ноги, а в конце поставили ультиматум: без танцев – никакого бокса! Но те несколько лет мучений в танцевальном зале не прошли для боксера даром. Молниеносное передвижение в ринге и визуальная легкость ног даже в последних раундах – предмет зависти многих коллег.

СИЛА КОЛЕЦ: ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СТАЖ И ГРЯЗНЫЙ УРОК

Один из главных козырей Ломаченко, который часто недооценивают, – опыт в любителях. В том числе он позволил Василию так стремительно прорваться к чемпионским титулам сразу в трех весах – всего за 13 боев! В аматорах у него блестящая статистика: 396-1. Уступил лишь в финале ЧМ-2007 российско-азербайджанскому боксеру Альберту Селимову, у которого потом дважды взял реванш. У Ломы за спиной – два олимпийских "золота" (2008, 2012) и два титула чемпиона мира (2009, 2011). А в полупрофи успел побоксировать за "Атаманов", не проиграв ни одного боя. Правда, эйфория от любительского успеха была недолгой: уже во втором профи-бое Лома замахнулся на чемпионский пояс WBO и потерпел единственное поражение в карьере – от мексиканца Орландо Салидо, раздельным решением. Из чего вынес урок: "Теперь я знаю, что это не любительский бокс. Если соперник дерется грязно, нужно драться грязно в ответ".

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНИКИ: "ВАСЯ – МОНСТР"

"В чем уникальность техники Ломаченко? Хорошая работа ног, скорость, сильная физуха, - рассказал нам экс-чемпион Андрей Котельник. - Вася, как боксер - монстр! Думаю, за историю бокса не было сильнее боксера. И в ближайшее время не будет. Ломаченко сравнивали с Мейвезером, но ни один боксер не выигрывал столько всего и в любительском боксе, и затем в профессиональном. Кроме таланта и трудолюбия, у Васи хорошая реакция и координация. Фирменный удар? Вася бьет с двух рук - что слева, что справа. Он непредсказуемый боксер. То, что он делает в ринге, мало кому удается. Очень разнообразный арсенал действий. И думаю, он еще не все показывает".

"За кем сейчас нужно следить? За парнем из Украины – Ломаченко. Он всегда хорош, он лучший в мире", – считает кумир Васи Майк Тайсон. "Он сможет вернуть бывалый интерес зрителей к боксу", - говорит легенда, но отмечает, что тому не хватает раскрутки и конкурентного боя.

ЗАКАЛКА: "ГОЛОВА В ТАЗИКЕ" И ЛИМАН

Отец Василия Анатолий Ломаченко утверждает, что его сын родился боксером. Тем не менее в детстве Хайтек получил навыки во многих видах: самбо, гребля, футбол, баскетбол… В наши дни, едва в Белгороде-Днестровском замерзает лиман, боец надевает амуницию и идет играть в хоккей. А недавно оказалось, что Василий - неплохой наездник. Плюс велосипед и ролики. О такой физической подготовке, как у Ломаченко, мечтают многие, но сколько ради нее пролито пота! Он переплывал Белгород-Днестровский лиман, бегал с мини-парашютом по песку, а по аккерманским легендам, в детстве проходил на руках целые улицы и практиковал методику "голова в тазике", опуская голову в воду на три минуты. Теперь задерживает дыхание уже в бассейне. А стоять на руках и жонглировать научился от мамы. Неудивительно, что с такой закалкой Лома может выпить кофе на морозе в одних шортах.

ТРЕНЕР. "Я - ИГРА, А ПАПА - ИГРОК"

Главный ключ успеха - тренер и отец Анатолий Николаевич. "Папа надел на меня перчатки в три дня отроду", - признание Васи. Всю жизнь Лома слышит из угла ринга только голос отца, только этому голосу доверяет и беспрекословно выполняет все установки. "Анатолий Николаевич постоянно вводит новые упражнения, заставляет человека развиваться. Он разбирается в биомеханике, физиологии и многих других аспектах", - сказал как-то о Ломаченко-старшем призер Олимпиады-2012 Денис Беринчик. Не из-за этих знаний бокс Ломаченко называют "Матрицей" - намек на то, что он дерется в своем четырехмерном пространстве, уворачиваясь от ударов соперников, словно герой одноименного фильма от пуль. "Хочу доказать, что мой отец - лучший тренер в мире, гений бокса. Я - игра, а отец - игрок", — говорил Ломаченко в минувшем декабре перед боем с Хорхе Педрасой.

МЕНЕДЖЕР. КЛИМАС И "САМЫЙ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ"

Американец литовского происхождения Эгис Климас - бессменный менеджер Лома. "По приезде в США все промоутеры хотели заключить с Ломаченко контракт, я даже хотел дать ему никнейм Most Wanted ("Особо Разыскиваемый")", - с улыбкой вспоминает он. Выбор пал на компанию Top Rank Боба Арума, работавшего еще с Мохаммедом Али. Благодаря авторитету Арума уже второй бой украинца на профиринге стал титульным.

"Ломаченко – самый техничный боксер, какого я видел со времен Мохаммеда Али. Сейчас ему нет равных. А Кролла - он боец, храбрый парень. И он будет рвать свой зад, чтобы победить. Интересный бой. В котором точно победит Ломаченко", – говорит промоутер Top Rank, ведущий украинца, Боб Арум.

СЕМЬЯ: ПОДРУГА ДЕТСТВА И ДВОЕ ДЕТЕЙ

На победы Ломаченко вдохновляют жена Елена, с которой они знакомы с детства, и двое детей - 7-летний Анатолий и 5-летняя Виктория. Толик, названный в честь деда, уже пробует тренироваться вместе со звездным отцом.

ДРУГ. "МОЙ СЫН ГОВОРИТ: Я КАК УСИК!"

У Васи есть большой друг - в прямом и переносном смысле. "Мы дрались в любителях вместе, вместе тренировались под началом моего отца. Он - крестный отец моего сына, а я - крестный его ребенка. Мы одна семья", - говорит Ломаченко об Александре Усике. Кумовья входят в четверку сильнейших боксеров мира. И Ломаченко улыбается: "Иногда сын станет у зеркала, боксирует и говорит: "Смотри, я как Усик!". А я думаю: "Сынок, ты чего, у тебя папа вроде бы тоже не хуже?!".

ЕГО КОМАНДА: В ОТВЕТЕ ЗА МЫСЛИ, ЯЗЫК И ПЕРЧАТКИ

С Василием еще с любительских времен работает психолог Андрей Колосов, его задача - чтобы боксер до боя чувствовал себя победителем, а в ринге умел принимать быстрые и правильные решения. "Андрей повышает мой боксерский IQ", - говорит о нем Лома. Канадский катмен Расс Анбер перед боем тейпирует руки Ломо, а в перерывах между раундами не только успевает поколдовать над всеми полученными повреждениями, но и взбодрить веселой шуткой. Одновременно с этим Анбер продвигает свой бренд боксерской экипировки: именно его перчаткам Rival отдают предпочтение и сам Лома, и Александр Усик. "Бывает, что он перед боем привозит по 100 пар, и я из них выбираю лучшую для каждой руки", - говорит Василий. До недавнего времени в команду Ломаченко входил американский тренер по физподготовке Сисилио Флорес, в свое время работавший с Мэнни Пакьяо. Благодаря ему Василий еще и заметно улучшил свой разговорный английский.

ЗАЛ: ЛИМОННО-КЛУБНИЧНАЯ ДОРОГА В КАЛИФОРНИИ

Тренировочная база Ломаченко в Калифорнии: зал Boxing Laboratory в городке Окснард. Тихий и богатый приморский район между Лос-Анджелесом и Санта-Барбарой. Американская пресса описывала так: "Там у него большой, но не сильно обставленный дом. До зала едет на внедорожнике мимо полей клубники и садов с лимонами". А сам Василий говорил: "Здесь всегда хорошая погода, и это дает тебе хорошие эмоции. Для меня это очень важно. После тяжелой работы можно расслабиться. Солнце, пальмы. Сразу хорошее настроение".

ТЯГА К MMA И СОВЕТ КОНОРА

В мае 2017-го Василий шутя задумался о ММА, спросив совета у Макгрегора и предложив услуги спарринг-партнера. Лома бывает на турнирах UFC, а чемп Ти Джей Диллашоу – в лагере украинца: "Вы собираетесь ударить, но его там уже нет. Как боксировать с призраком".

КАКИЕ ЛЮДИ В ГОЛЛИВУДЕ

Лома завтракает со Сталлоне, проведать Васю после операции приходит Шварценеггер, на модном показе наш Хайтек болтает с Микки Рурком... А последнее фото украинца со звездой Голливуда – мартовское, с Марком Уолбергом. Говорит, была деловая встреча, у них будет совместный проект.

5 Чер 2018 р. о 3:53 PDT INSTAGRAM (@lomachenkovasiliy)

Ломаченко – самый популярный украинский спортсмен в Instagram. 1,4 миллиона подписчиков. Больше, чем у следующих за ним боксера Усика и футболиста Зинченко, вместе взятых.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В чем сила Лома: детали, которые делают украинца лучшим боксером мира". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОРЫ: Пономаренко Алексей , Кинзерский Эдуард , Павлова Елена , Катерина Макаревская Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.