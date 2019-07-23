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В футбол – кулаками! Усику прилетела "ответка" от Ломаченко

23 июля, 00:00

Звезды украинского бокса устроили баттл нокаутирующих ударов по "девяткам" на поле в Лондоне

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: Reuters

Александру Усику прилетела "ответка" от его друга Василия Ломаченко. Ранее мы сообщали, что Усик в Лондоне сыграл в футбол кулаками. Это выглядело так. Ассистент Александра, сидя на газоне, подбил мяч вверх ногой, а Усик левым кулаком, одетым в боксерскую перчатку, зарядил кожаный снаряд в "девятку" ворот, подбив висевшую в верхнем углу мишень!

Получилось невероятно эффектно! Против такого удара Александра Усика в ринге, похоже, будет трудно устоять даже ведущим супертяжам мира.

Как оказалось, в умении играть в футбол кулаками Василий Ломаченко – мастер отнюдь не хуже. В сети появилось видео, как уже украинский Хайтек с метров десяти вгоняет мяч кулаками в ворота. Причем делает это комбинацией-двойкой. Сперва ударом правой попадает аккурат в "девятку", а затем сумасшедшим ударом левым кулаком по мячу сотрясает перекладину ворот. Люку Кэмпбеллу, если он это видел, наверняка было не по себе.

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Как мы писали ранее, стал известен результат второй дуэли взглядов Ломаченко и Кэмпбелла. Британец, проигравший украинцу первую битву взоров, в этот раз устоял под натиском Василия. Так что можно говорить о ничьей.

Также сообщалось, что болельщики разметают билеты на адский бой в Лондоне Ломаченко – Кэмпбелл. На битву двух олимпийских чемпионов в последний день лета можно попасть, заплатив от 40 до 600 фунтов. По информации промоутера Эдди Хирна, всего за пару часов со старта продаж, было выкуплено 12 000 тикетов.

Смотрите, как Люк Кэмпбелл готовится к бою с Василием Ломаченко 


Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик

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Сегодня|Спорт

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