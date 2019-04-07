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В Германии арестовали экс-чемпиона мира по боксу

Сегодня, 15:40

Боксер попался на допинге, но он не стал ждать наказания, а завершил карьеру и сбежал из страны

Феликс Штурм
Феликс Штурм. Фото: Getty Images
В Германии арестовали экс-чемпиона мира по боксу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9ef/6fb/5ca9ef6fbfa5b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9ef/6fb/5ca9ef6fbfa5b.jpg Бокс Боксер попался на допинге, но он не стал ждать наказания, а завершил карьеру и сбежал из страны

В Германии был арестован бывший чемпион мира Феликс Штурм, сообщает Bild. Экс-боксер обвиняется в неуплате налогов. После завершения карьеры в 2016 году Штурм вернулся на историческую родину в Боснию.

В Германии ему грозил судебный иск. Все дело в том, что в последнем проведенном поединке Штурм спорно победил россиянина Федора Чудинова (19-2, 13 КО), отобрав титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг), но провалился на допинг-тестировании – в его пробе был выявлен анаболический стероид станозолол. Также было решено отправить перчатки российского боксера Чудинова после боя с Штурмом на токсикологическую экспертизу.

Боксеру грозил иск и трехлетнее лишение свободы из-за использования стероидов. Штурм объявил о завершении карьеры и уехал в Боснию. Тогда же стало известно, что Федору Чудинову вернут чемпионский титул WBA из-за проваленного допинг-теста соперника.

Штурм – чемпион мира в любителях, участник Олимпиады-2000. В профессионалах становился чемпионом мира в двух весовых категориях.

Кстати, сегодня мы писали, что брат Федора Чудинова Дмитрий потерпел неожиданное поражение в Польше. Российский боксер был нокаутирован уже во втором раунде поляком Роберту Парзечевски.

Как сообщалось ранее, 25 мая в США Александр Усик проведет первый бой в новой для себя весовой категории – против Карлоса Такама. Вероятность победы украинца оценили в 80 процентов. 

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Тег бокс, допинг, Феликс Штурм

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vringe.com

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