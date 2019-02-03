В Германии появился клон легендарного бойца Конора Макгрегора

Боец смешанного стиля Морис Адорф оказался очень похож на ирландца: он копировал движения экс-чемпиона UFC

Боец ММА Морис Адорф. Фото: Instagram

В Германии появился клон легендарного бойца Конора Макгрегора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6d7/f93/5c56d7f937a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6d7/f93/5c56d7f937a6c.jpg 2019-02-03T14:05:15+02:00 Бокс Боец смешанного стиля Морис Адорф оказался очень похож на ирландца: он копировал движения экс-чемпиона UFC

Немецкий боец смешанного стиля (MMA) Морис Адорф одержал вторую победу подряд, повторяя движения легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора. Адорф имитировал движение Макгрегора, заходя в пределы октагона. Он так же располагался к сопернику боком: данную стойку неоднократно демонстрировал Макгрегор. Кроме того, прическа Адорфа похожа на ту, которую носит 30-летний ирландский спортсмен.

Видео выступления Мориса Адорфа на турнире GMC 18

Адорф провел всего два боя в профессиональном MMA, одержав две победы. Макгрегор выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и становился чемпионом организации в двух весовых категориях.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы на длительный срок за драку после боя. Кроме того, российский боец должен заплатить 500 тысяч долларов штрафа, американец – 50 тысяч.

6 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 229. После боя он перепрыгнул через ограждение площадки, спровоцировав массовую драку.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов не хочет еще раз драться с Конором Макгрегором. Российский боец считает, что у него нет причин давать реванш легендарному ирландскому спортсмену.

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