Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

В Германии появился клон легендарного бойца Конора Макгрегора

Сегодня, 14:05

Боец смешанного стиля Морис Адорф оказался очень похож на ирландца: он копировал движения экс-чемпиона UFC

Боец ММА Морис Адорф
Боец ММА Морис Адорф. Фото: Instagram
В Германии появился клон легендарного бойца Конора Макгрегора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6d7/f93/5c56d7f937a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6d7/f93/5c56d7f937a6c.jpg Бокс Боец смешанного стиля Морис Адорф оказался очень похож на ирландца: он копировал движения экс-чемпиона UFC

Немецкий боец смешанного стиля (MMA) Морис Адорф одержал вторую победу подряд, повторяя движения легендарного ирландского бойца Конора Макгрегора. Адорф имитировал движение Макгрегора, заходя в пределы октагона. Он так же располагался к сопернику боком: данную стойку неоднократно демонстрировал Макгрегор. Кроме того, прическа Адорфа похожа на ту, которую носит 30-летний ирландский спортсмен.

Видео выступления Мориса Адорфа на турнире GMC 18

Адорф провел всего два боя в профессиональном MMA, одержав две победы. Макгрегор выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и становился чемпионом организации в двух весовых категориях.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы на длительный срок за драку после боя. Кроме того, российский боец должен заплатить 500 тысяч долларов штрафа, американец – 50 тысяч.

6 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 229. После боя он перепрыгнул через ограждение площадки, спровоцировав массовую драку.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов не хочет еще раз драться с Конором Макгрегором. Российский боец считает, что у него нет причин давать реванш легендарному ирландскому спортсмену.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег MMA, боец , Конор Макгрегор

Вы сейчас просматриваете новость " В Германии появился клон легендарного бойца Конора Макгрегора". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бой Нурмагомедова и Макгрегора принес рекордные доходы для UFC

29 января, 19:29

UFC 229 принес штату Невада 3,7 миллиона долларов и создал 414 рабочих мест

После простуды умер боец, победивший Хабиба Нурмагомедова

30 января, 14:58

Азербайджанский боец ММА Хамис Мамедов заболел после посещения сауны

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 18:55

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Украинка стал двукратной чемпионкой мира по биатлону

Вчера, 16:24

После спринта Екатерина Бех выиграла и гонку преследования юниорского ЧМ

Боксер сделал предложение своей девушке сразу после того, как побывал в нокауте

Вчера, 10:10

Трогательное событие произошло в андеркарте реванша Сергей Ковалев - Элейдер Альварес

Сергей Ковалев выиграл бой-реванш у Альвареса и снова стал чемпионом мира

Вчера, 09:35

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой российского боксера по очкам

Реванш Ковалев – Альварес: когда начало боя и где смотреть

2 февраля, 18:51

Расписание трансляций второго поединка Сергея Ковалева и Элейдера Альвареса за титул WBO в полутяжелом весе