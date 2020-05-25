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В гневе боятся даже змеи: как полуголый Тайсон гонял известного рестлера с мешком

25 мая, 11:27

Елена Павлова

Легенда мирового бокса поучаствовал в новом жестком шоу

Возвращении в ринг легендарного боксера Майка Тайсона вызвало огромный ажиотаж вокруг персоны бойца. Так, Холифилд уже готовится к третьему бою с Тайсоном, а "Железный Майк" – увлекся реслингом. В социальных сетях появилось видео, где боксер своим грозным видом навел ужас на самого "Змея".

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53-летний Тайсон в субботу вечером поучаствовал в шоу рестлеров. Правда, экс-чемпион мира не бился. Сначала "Железный Майк" лишь анонсировал мероприятие, появившись в лучах прожекторов под прицелами телекамер, а затем легендарный боксер в ходе одного из поединков шоу выбежал к рингу, сорвал с себя футболку, продемонстрировав голый торс, и напугал известного в прошлом рестлера, а ныне менеджера Джейка Роджерса, известного под прозвищем "Змей".

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Ранее перед началом поединка Лэнса Арчера и Коди Роудса Тайсон вынес на сцену чемпионский пояс организации All Elite Wrestling, который должен был получить победитель, а в ходе боя вмешался в схватку, после того как Змей подошел к рингу с мешком в руках. Увидев разъяренного Майка, "Змей" отступил назад.

Ранее мы писали, что Майк Тайсон выбрал в соперники скандального американца, сбросившего в воду Кличко.

Смотрите, для чего в Украину приезжал Майк Тайсон

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боксер Майк Тайсон реслинг

Источник: Чемпионат

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