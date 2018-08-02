В Госдуме РФ задумались о выдаче Усику российского гражданства

Сегодня, 00:00

В России подхватили слова украинского чемпиона о государственных наградах

Александр Усик. Фото К2
Александр Усик. Фото К2

Депутат Государственной Думы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев вслед за сегодняшним заявлением абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе украинца Александра Усика о том, что ему не нужно звание "Герой Украины" предложил рассмотреть вариант с выдачей украинцу российского гражданства.

Напомним, что вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко после боя Усика заявил, что "еще чуть-чуть, и в агрессию России никто не поверит".

"Усик родился в Крыму, в Симферополе, а Крым является частью России (АР Крым оккупирован Россией в 2014 году – прим.). Думаю, что Александра с удовольствием приняла бы любая держава. Лично с ним не знаком, но, судя по поступкам, это человек с высокими моральными и этическими нравами. Усик никогда не говорил плохих слов ни об Украине, ни о России, он всегда сдержан в своих высказываниях, несмотря на сложную ситуацию между странами.

Пока такого запроса не последовало, преждевременно что-то обсуждать, но, если Усик обратится с просьбой натурализовать его в России – стоит задуматься. Любая страна с удовольствием предоставила бы Александру право на проживание и гражданство", – сказал депутат.

Ранее Усик похвалил кремлевского пропагандиста и высказал свое мнение о "Слава Украине". Боксер ответил на вопросы журналистов и рискует нарваться на новую волну критики.
бокс, гражданство, Александр Усик

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СЭ

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