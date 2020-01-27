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В гости к Кличко и посмотреть на Усика: дерзкий хорватский боксер уже в Киеве и хочет драться

27 января, 20:06

Филип Хргович строит амбициозные планы на Олимпийские игры и в профессионалах

Филип Хргович

Филип Хргович / Фото: Boxing Scene

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В столицу Украины прилетел перспективный хорватский боксер-супертяжеловес Филип Хргович. Чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр-2016 среди любителей, в профессионалах также не проигрывал. Мы писали, что Хргович считает себя сильнее Уайлдера, а Фьюри психически неустойчивым.

На пресс-конференции в Киеве обладатель пояса WBC International рассказал о своем желании встретиться с Александром Усиком – и на ринге, и за его пределами:

"Усик – отличный боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион в тяжелом весе. Но, думаю, супертяжи – это не его дивизион, он слишком маленький, меньше всех чемпионов и вообще боксеров в "хэвивейте" на 20-30 кг. Хотя Александр – быстрый, и в вероятном бое с Энтони Джошуа может создать британцу проблемы в начале поединка. Но сила Джошуа решит бой. Когда он поймает Усика, то тот упадет. А я бы хотел встретиться с Александром. Посмотрим, что мои промоутеры решат. Если бы все зависело от меня, то я бы подрался с ним хоть завтра. Было бы неплохо посмотреть в глаза Усику и понять, хочет ли он нашего боя".

Также Хргович поведал о том, что делает в Украине:

"Хочу посетить музей Кличко и встретиться с Владимиром. Работа в его тренировочном лагере мне много дала. Мечтаю повторить достижение украинца, который доминировал в "хэвивейте" в течение 10 лет".

Мы сообщали, что Филип Хргович нокаутировал американца Эрика Молину, бывшего претендента на чемпионский пояс, в андеркарте мегареванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом 7 декабря.

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Олимпийские игры бокс Александр Усик Энтони Джошуа Филип Хргович

Источник: xsport.ua

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