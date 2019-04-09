"В истории бокса не было ничего подобного": промоутер анонсировал новый халат Ломаченко

Украинец 12 апреля проведет защиту чемпионских поясов в поединке с Кроллой

У Ломаченко всегда интересные халаты. Фото: Instagram

"В истории бокса не было ничего подобного": промоутер анонсировал новый халат Ломаченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ca0/774/5caca0774bf0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ca0/774/5caca0774bf0d.jpg 2019-04-09T16:39:00+03:00 Бокс Украинец 12 апреля проведет защиту чемпионских поясов в поединке с Кроллой

Уже в ближайшую пятницу в Лос-Анджелесе состоится чемпионский бой в легком весе. Обладатель поясов по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко встретится с британцем Энтони Кролла. Отметим, что 12 апреля канал "Украина" эксклюзивно покажет тренировку перед боем Ломаченко – Кролла, взвешивание бойцов, расскажет о ставках и прогнозах на бой. После поединка зрители канала смогут увидеть итоги: пресс-конференцию и комментарий украинского боксера.

Заинтриговал перед боем и промоутер украинского боксера Боб Арум.

"Обратите внимание, в каком халате Ломаченко будет выходить к рингу на бой против Энтони Кроллы. В истории бокса не было еще ничего подобного", – заявил Арум.

Как мы сообщали, Кролла по прозвищу "Миллион долларов" – родом из Манчестера, начал профи-карьеру еще в октябре 2006-го. 6 лет назад подумывал завязать и устроиться в охранную фрму: "Если бы я проиграл Фарреллу в декабре 2012 года, в понедельник утром меня бы ждала работа". Но в тот вечер он выиграл, окончив карьеру Кирана – у него началось кровоизлияние в мозг. Всего провел 43 боя (36 побед (14 КО), 4 поражения и 3 ничьи), успев побывать чемпионом WBA в легком весе в 2015-2016 годах.

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