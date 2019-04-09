Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

"В истории бокса не было ничего подобного": промоутер анонсировал новый халат Ломаченко

Сегодня, 16:39

Украинец 12 апреля проведет защиту чемпионских поясов в поединке с Кроллой

У Ломаченко всегда интересные халаты
У Ломаченко всегда интересные халаты. Фото: Instagram
"В истории бокса не было ничего подобного": промоутер анонсировал новый халат Ломаченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ca0/774/5caca0774bf0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ca0/774/5caca0774bf0d.jpg Бокс Украинец 12 апреля проведет защиту чемпионских поясов в поединке с Кроллой

Уже в ближайшую пятницу в Лос-Анджелесе состоится чемпионский бой в легком весе. Обладатель поясов по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко встретится с британцем Энтони Кролла. Отметим, что 12 апреля канал "Украина" эксклюзивно покажет тренировку перед боем Ломаченко – Кролла, взвешивание бойцов, расскажет о ставках и прогнозах на бой. После поединка зрители канала смогут увидеть итоги: пресс-конференцию и комментарий украинского боксера. 

Заинтриговал перед боем и промоутер украинского боксера Боб Арум.

"Обратите внимание, в каком халате Ломаченко будет выходить к рингу на бой против Энтони Кроллы. В истории бокса не было еще ничего подобного", – заявил Арум.

Как мы сообщали, Кролла по прозвищу "Миллион долларов" – родом из Манчестера, начал профи-карьеру еще в октябре 2006-го. 6 лет назад подумывал завязать и устроиться в охранную фрму: "Если бы я проиграл Фарреллу в декабре 2012 года, в понедельник утром меня бы ждала работа". Но в тот вечер он выиграл, окончив карьеру Кирана – у него началось кровоизлияние в мозг. Всего провел 43 боя (36 побед (14 КО), 4 поражения и 3 ничьи), успев побывать чемпионом WBA в легком весе в 2015-2016 годах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег бокс, боксер, Василий Ломаченко, Боб Арум

Вы сейчас просматриваете новость " "В истории бокса не было ничего подобного": промоутер анонсировал новый халат Ломаченко". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой (фото)

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

С вещами на выход: власти планируют сносить "хрущевки"

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Мифы о болезни печени и главные правила профилактики

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Ученые связали недосыпание с развитием тяжелой болезни
Загрузка...

Не Шевой единым: Леоненко придумал прозвище венгру, который привез гол в ворота "Динамо"

Вчера, 16:20

Лучший футболист Украины первой половины 90-х проехался по защитнику киевлян Кадару

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

7 апреля, 16:29

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

7 апреля, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

6 апреля, 20:07

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают