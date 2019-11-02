В Киеве стартовал турнир по боксу на призы Диаспоры Чеченского народа в Украине

Ежегодный турнир в этот раз собрал 34 команды и 230 участников со всей Украины

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2 ноября в Киеве стартовал восьмой ежегодный международный турнир по боксу на призы Диаспоры Чеченского народа в Украине. Турнир среди спортсменов 2004-2009 года рождения будет проходить в течение двух дней в столичном спорткомплексе "Спартак". Организаторами турнира выступила ВОО "Диаспора чеченского народа".

"У нас большое направление в боксе", – рассказал председатель киевской городской ячейки Арби Каимов. – "Заурбек Байсангуров был чемпионом мира (WBO и IBO в первом среднем весе – прим.), сейчас здесь тренируются его племянники Хасан и Хусейн. Сегодня на нашем турнире участвовал и вышел в финал их младший брат Хамзат. А их отец Увайс Байсангуров является заслуженным тренером России и Украины, у него много воспитанников. Поэтому решили сделать акцент на боксе".

Кстати, Хасан и Хусейн Байсангуровы являются боксерами промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions, а их отец Увайс тренирует в том числе и экс-чемпиона мира Умара Саламова. Также Байсангуров-старший помогает с организацией турнира, а его сыновья будут участвовать в награждении призеров: победителям вручат кубки, медали грамоты и денежное вознаграждение.

В этом году участниками соревнований стали 34 команды и 230 участников со всей Украины. Хотели приехать команды из Беларуси и Азербайджана, но у них не получилось. Зато есть несколько боксеров из России.

Открытие турнира традиционно началось с построения команд, выступления с вдохновительной речью председателя ВОО "Диаспора чеченского народа" Данила Гончарова и старшего тренер Увайса Байсангурова. А затем сразу начались бои – участников много, поэтому нужно было начать соревнование как можно раньше.

"Каждый год добавляется все больше и больше участников. Надеемся, что в следующем году будем проводить турнир в большом зале, потому что в этом уже не помещаемся", – признался Каимов.

И это еще мягко сказано. Сегодня в зале негде было яблоку упасть. Желающих вживую увидеть турнир был столько, что некоторым приходилось выходить на улицу, чтобы сделать глоток свежего воздуха.

"Там только самих боксеров 230, плюс их родители и тренеры – это уже около 260, а еще же люди, которые приходят за них болеть. А сам зал же небольшой, поэтому тяжело", – разводят руками организаторы. – "Поэтому на следующий год мы будем планировать большой зал, в этом все желающие уже не помещаются".

Учитывая, что турнир стартовал накануне супербитвы между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом за пояс WBO в полутяжелом весе, мы не могли пройти мимо такого события. Онлайн боя Альварес – Ковалев уже есть на нашем сайте.

"Думаю, Альварес выиграет", – поделился своим прогнозом Арби Каимов. – Сделал бы ставку на него с вероятностью 70 на 30. Да, для него это новый вес, но, мне кажется, Альварес все же посильнее, а Ковалев уже старый для бокса. Хотя еще вчера мы обсуждали этот бой, и я давал 50 на 50. Даже думал, что Ковалев выиграет. Но по последним боям Альварес смотрится предпочтительнее. Конечно, тяжеловато ему будет в новой для себя весовой категории, но все будет зависеть от того, кто лучше подготовился".

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