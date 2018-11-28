В команде Далакяна рассказали о трудностях с объединительным боем и назвали желанного соперника

Сам чемпион мира признался, что перед боем набирает более двух килограммов веса

Чемпион мира по версии WBA Артем Далакян и вице-президент Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев рассказали, почему на данный момент удалось договориться об объединительном поединке, а также назвали имя соперника, ради которого можно было бы сменить весовую категорию. Кроме этого, Артем признался, что за сутки до боя набирает около 2,5 килограмма. Добавим, что Далакян 15 декабря будет проводить вторую защиту чемпионского пояса. Ранее Артем рассказал о подготовке к бою против Грегорио Леброна.

- Когда можно ожидать объединительный бой?

- Каждый профессионал, который стал чемпионом мира хочет объединять пояса. Сейчас я пока отстаиваю свой пояс, а потом мы будем выходить на этот уровень. Будем договариваться с другими чемпионами мира.

- С кем бы вы хотели встретиться?

- Честно, не имеет значения. Самое главное, чтобы на кону было два-три пояса. Чем больше поясов, тем лучше. Буду со всеми боксировать и пытаться забирать пояса.

- На вас выходили другие чемпионы по поводу объединительного боя?

Елисеев: – Артем завоевал пояс 24 февраля в Калифорнии, а потом была защита. Так что может он уже созрел для такого боя. Пояс IBF только в июле разыгрался, он был вакантным. Чемпионом стал наш друг и партнер, который помогал Артему готовиться к чемпионскому бою с Вилорией, Морути Мталане из ЮАР. Мы вели с его менеджером переговоры. Но они еще не готовы были проводить объединительный бой.

Возвращаясь к спарринг-партнерам. То многие, проводя тренировки с чемпионом, оценивают свои силы. Смогут ли они побороться за чемпионский титул. И тот же Мталане, помогая Артему, полностью не раскрывался в спаррингах. Но мы видели большой потенциал в нем. Сейчас он чемпион, в доступности, мы общаемся с менеджером, но они хотят провести свободную защиту на родине, в ЮАР. Так что бой с ним – это не близкое время.

К тому же, не все хотят проводить такие бои. Был еще один боксер из Японии. Мы с ним тоже пытались говорить. Но Япония – это специфическая страна. Они говорят, мол у нас есть определенный бюджет. А если два пояса на кону, то это дополнительные расходы. А значит, меньшие доходы. Плюс есть еще вероятность проиграть титул, который имеем. Поэтому они не хотят рисковать.

Был еще боксер из Никарагуа – Кристофер Розалес, который владеет поясом WBC. Тоже они не стремятся к объединению поясов.

Наши желания не опережают наши возможности, но пока еще никто не созрел для того, чтобы объединить все пояса.

- Говорят, что боксеры после церемонии взвешивания набирают вес. С каким реальным весом вы выходите в ринг?

- В Америке, когда я боксировал за звание чемпиона мира, я набрал 2,5 килограмма после взвешивания. Когда была обязательная защита, то набрал 2,700 кг.

- Что вы ели, чтобы набрать килограммы? Или это вода?

- Вода, мясо, макароны. То есть, углеводы плюс клетчатка. После такого питания выхожу и готов на все 12 раундов. В обычной жизни мой вес, где-то 55-56 кг. То есть, 4-5 килограмм гоняю.

- В ваших весах боксеры часто меняют категории в поисках хороших соперников. Где ваш лимит в весе?

- В данный момент мне в моей категории комфортно. Потому что три килограмма согнать не так сложно. Когда приезжаешь на базу на тренировки, вес потихоньку падает с нагрузками. На будущее будем смотреть стоит ли переходить, потому что здесь я чемпион мира и хочу объединить титулы. В другой категории мне надо будет заново все начинать. Время есть, так что будем смотреть.

- Вы сказали, что вам все равно с кем боксировать. Но часто бывают соперники, ради которых можно и сменить категорию. У вас есть такой соперник?

- Нет в моем весе такого, с кем бы я мечтал боксировать. Я готов с любым чемпионом выходить в ринг.

Елисеев: – Когда боксировал Артем за титул, был вечер бокса легковесов. Очень интересные бои были. И там боксировал таец Срисакет. Он очень популярный в своей стране. И он перешел на категорию выше – во второй наилегчайший вес.

И я думаю, с этим боксером было бы Артему боксировать интересно. Он разнообразный. Потому что со средними боксерами не интересно.

Почему мы выбирали именно Леброна? Он ведет бой в разных стойках, в разных позициях, на ближней, средней и дальней дистанции. Для боксера ударить и победить – слишком просто. У Тайсона быстро проходили бои и были не интересны. А здесь можно показать красоту бокса. Артем тоже работает на ближней, средней и дальней дистанции. Он тоже очень эпатажный и артистичный в ринге. Это такие моменты, которые не забываются.

Так что если у нас будет такое предложение – бой со Срисакетом – то Артем может согласиться на переход в другую категорию.

- Существует такое заблуждение, что в вашем весе сложнее выиграть нокаутом, чем в супертяжелом. Но у вас 12 нокаутов в 17 боях.

- Я думаю, это заблуждение. Разницы нет, выходит бьющий боксер в супертяжелом весе или в легком весе. Все от боксеров зависит. Может в "суперах" удар тяжелее, но там и весовая категория выше. В моей категории не легче удары для меня и моего соперника. 16.59

Ранее Артем Далакян поделился прогнозом на бой Гвоздик – Стивенсон, а также рассказал о Ломаченко.