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В конце 2020 года Деревянченко получит большой бой и громкого соперника

14 ноября, 16:21

Украинский боксер в декабре обсудит все со своим менеджером и промоутером

Сергей Деревянченко

Сергей Деревянченко

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Украинский средневес Сергей Деревянченко, несмотря на спорное октябрьское поражение в бою за титулы IBF и IBO с Геннадием Головкиным, получит большой бой с именитым соперником в конце 2020 года. Об этом сообщил авторитетный журналист The Athletic Майк Коппинджер. Ранее мы писали, что Головкин готов провести бой-реванш с Деревянченко.

По информации источника, в ближайшее время промоутер украинца Эл Хэймон должен встретиться с менеджером Китом Конноли, чтобы обсудить будущее Деревянченко.

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"Кит Конноли сказал, что в декабре встретится со своим боксером Сергеем Деревянченко и Элом Хэймоном, чтобы обсудить будущее боксера, включая его следующий бой, платформу и громкого соперника, на которого они нацелены в конце 2020 года", – написал Коппинджер в своем Twitter.

Сейчас украинец находится на третей строчке в рейтинге WBC. Мы сообщали, что Деревянченко поквитается с Головкиным за грабеж, украв у него бой с Альваресом.

Смотрите тренировку Сергея Деревянченко перед боем с казахстанцем Головкиным

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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