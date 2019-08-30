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В контракте на бой с Кэмпбеллом обнаружили "мину" для Ломаченко

30 августа, 17:47

В соглашении не прописали опцию незамедлительного реванша для украинца в случае поражения

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / Фото: Reuters

В контракте на бой Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл, который состоится в субботу, 31 августа, нет опции незамедлительного реванша в случае поражения украинца. Об этом сообщает Boxing News.

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Зачастую, в больших поединках, когда фаворит встречается с андердогом, в контракте прописан обязательный реванш, если чемпион проиграет. В случае Ломаченко этого нет. Соответственно, украинец идет на риск, ведь бокс время от времени преподносит неожиданные результаты. И Василий не подготовил для себя страховки.

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Хотя, как мы сообщали ранее, букмекеры почти не сомневаются в победе Ломаченко над Кэмпбеллом: эксперты дают 87 процентов на украинца. Коэффициент на выигрыш Василия равен всего 1.06! Ставку на победу Кэмпбелла можно сделать с котировкой 9.25, а на ничью – 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно около восьмого раунда.

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REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, на кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO, которые принадлежат украинцу, а также вакантный титул WBC.

Как мы писали ранее, стало известно, сколько Ломаченко и Кэмпбелл весят перед боем года. В результате того, что британец в последнее время "сжигал" вес более усердно, он оказался на 23 грамма легче украинца.

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бокс Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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