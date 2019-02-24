В Лондоне определился новый чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе
Крис Юбенк-младший дважды отправлял в нокдаун Джеймса Дигейла
Экс-чемпион мира во втором среднем весе Джеймс Дигейл в Лондоне проиграл единогласным решением судей Крису Юбенку-младшему. Бой проходил в вязкой борьбе с большим количеством клинчей, инициатором которых был Дигейл, старавшийся после каждой атаки прилипнуть к сопернику.
Во втором и десятом раунде Дигейлу были отсчитаны нокдауны, а в одиннадцатом рефери снял с Юбенка одно очко, за то, что он поднял противника и бросил его на настил ринга.
Итоговый счет судейских записок составил 114:112, 115:112 и 117:109 в пользу Криса Юбенка-младшего. Эта победа принесла ему пояс IBO во втором среднем весе.
Для Юбенка эта победа стала 28 в карьере (21 и них – нокаутом) при 2 поражениях. Дигейл проиграл 3-й бой в карьере при 25 победах (15 нокаутом).
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