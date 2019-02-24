В Лондоне определился новый чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе

Крис Юбенк-младший дважды отправлял в нокдаун Джеймса Дигейла

Крис Юбенк-младший. Фото: Getty Images

В Лондоне определился новый чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/257/871/5c72578710595.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/257/871/5c72578710595.jpg 2019-02-24T10:37:23+02:00 Бокс Крис Юбенк-младший дважды отправлял в нокдаун Джеймса Дигейла

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Джеймс Дигейл в Лондоне проиграл единогласным решением судей Крису Юбенку-младшему. Бой проходил в вязкой борьбе с большим количеством клинчей, инициатором которых был Дигейл, старавшийся после каждой атаки прилипнуть к сопернику.

Во втором и десятом раунде Дигейлу были отсчитаны нокдауны, а в одиннадцатом рефери снял с Юбенка одно очко, за то, что он поднял противника и бросил его на настил ринга.

Итоговый счет судейских записок составил 114:112, 115:112 и 117:109 в пользу Криса Юбенка-младшего. Эта победа принесла ему пояс IBO во втором среднем весе.

Для Юбенка эта победа стала 28 в карьере (21 и них – нокаутом) при 2 поражениях. Дигейл проиграл 3-й бой в карьере при 25 победах (15 нокаутом).

Ранее сегодня американский боксер Энтони Диррелл стал двукратным чемпионом мира: бой остановили из-за рассечения. Рефери остановил бой в 10-м раунде из-за кровотечения, но так как травма была нанесена головой, решение о победителе принимали судьи.

Ранее мы сообщали, что Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры. Украинский чемпион, которому недавно исполнился 31 год, заявил, что может покинуть ринг в 33.

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