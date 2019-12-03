"В мире 90% работают тяжело, а 10% – умно. Есть Ломаченко, но есть и Канело": на кого похож Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Накануне реванша с Энди Руисом 7 декабря бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22-1-0, 21 KO) сравнил между собой лидеров pound for pound украинца Василия Ломаченко (14-1-0, 10 KO) и мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2, 36 KO). Ранее мы писали, что арену для поединка Руис – Джошуа наконец достроили.

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"В поединке с Кличко я даже не понимал, что происходит, – признался Джошуа. – Выход на арену перед 90 тысячами человек... Это был 2017 год, с тех пор я стал гораздо более подготовленным. Когда я был моложе, я был голоден, но глуп. Теперь же я достаточно зрел для того, чтобы работать умно. В мире 90% людей работают тяжело, а 10% – умно. Есть кто-то наподобие Ломаченко, который великолепен, но у вас есть также Канело, который улучшается с каждым днем. И это то, что делаю я. Взгляните на мою карьеру и вы не увидите одинакового стиля в моих боях. Я всегда развиваюсь", – сказал Джошуа.

Джошуа опровергла слухи, что его отправил в нокдаун спарринг-партнер, а он в наказание выслал его из тренировочного лагеря: "Я уважаю всех своих спарринг-партнеров, которые помогли мне подготовиться физически. Некоторые из них здесь сегодня, все они делают меня лучше, и я уважаю это. Я не посылал никого из них домой".

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