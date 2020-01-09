В новом сезоне Всемирной боксерской Суперсерии могут принять участие два украинца

Организатор Всемирной боксерской Суперсерии промоутер Калле Зауэрлянд (Sauerland Event) в интервью IFL TV рассказал, в каких дивизионах планирует провести 3-й сезон соревнований. По словам бизнесмена, он рассматривает 4 весовые категории: наилегчайший (до 50,8 кг), второй наилегчайший (до 52,2 кг), средний (до 72,6 кг) и второй средний (до 76,2 кг) дивизионы. Также Зауэрлянд по-прежнему рассматривает вариант проведения турнира среди женщин.

Отметим, что в наилегчайшем весе выступает украинский чемпион мира Артем Далакян. Ранее стало известно, что четвертую защиту титула WBA Далакян проведет 8 февраля в Киеве.

В среднем весе Украина может быть представлена Сергеем Деревянченко. Наш боксер дважды претендовал на чемпионский титула, но оба титульных поединка проиграл. Кстати, бой Деревянченко – Головкин был признан лучшим в 2019 году.

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Напомним, что в дебютном сезоне победу отпраздновал наш крузер Александр Усик. Украинец не только выиграл трофей Мохамеда Али, но и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Также в первом сезоне разыгрывался победитель WBSS во втором среднем весе, где победу отпраздновал британец Каллум Смит.

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Во втором сезоне уже соревновались боксеры из трех дивизионов: в легчайшем победил японец Наоя Иноуэ, в первой полусредней – обидчик нашего Виктора Постола британец Джош Тейлор, а финал турнира в крузервейте между Юниэром Дортикосом и Майрисом Бриедисом еще не состоялся. Зауэрлянд обещает до конца недели обнародовать дату и место проведения поединка. По его словам, на кону боя будет также и вакантный титул по версии журнала The Ring.

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Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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