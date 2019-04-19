В погоне за Усиком: Мурат Гассиев также переходит в супертяжелый вес
Российский боксер подписал контракт с британской компанией, сотрудничающей с Усиком и Джошуа
Российский боксер, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев решил продолжить карьеру в супертяжелом весе. Россиянин проведет свой первый бой в хэвивейте в июне текущего года. Об этом глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн написал в Twitter в четверг, 18 апреля.
Ранее в тот же день стало известно, что фирма сообщила о подписании контракта с 25-летним спортсменом. Кто станет соперником россиянина, пока не известно.
В июле прошлого года Мурат Гассиев проиграл Александру Усику финал Всемирной боксерской Супересерии единогласным решением судей. После того боя россиянин перенес операцию и прошел длительный период реабилитации.
Гассиев не оставлял надежд провести реванш с Усиком, но с оговорками. "Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша. Российский боксер также рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца.
Добавим, что Усик также переходит в супертяжелый вес. Как сообщалось ранее, названа официальная дата первого боя Усика в новом весе. Свой путь в хэвивейте Александр начнет 25 мая в поединке против африканца Карлоса Такама. Он состоится в Оксон-Хилле (штат Мэриленд).
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