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"В последний раз": Усик показал, как танцует под рэп за рулем своей дорогой машины

Сегодня, 23:38

Украинский боксер "вкатывается" в супертяжелый дивизион под аккомпанемент группы "Miyagi и Эндшпиль"

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

"В последний раз": Усик показал, как танцует под рэп за рулем своей дорогой машины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BA Бокс Украинский боксер "вкатывается" в супертяжелый дивизион под аккомпанемент группы "Miyagi и Эндшпиль"

Александр Усик в приподнятом настроении готовится к своему дебюту в супертяжах. В Instagram появилось видео знаменитого украинского боксера, танцующего за рулем своей машины - Lexus LX. Водитель, двигавшийся по параллельной полосе, заснял, как Усик энергично размахивает руками в такт песне "В последний раз" российского рэп-дуэта "Miyagi и Эндшпиль".

Отметим, что Александра Усик обзавелся этим автомобилем осенью прошлого года. До этого он ездил на Toyota Land Cruiser 200, после чего решил пересесть на Lexus LX, стоимость которого оценивают в порядка 3 миллионов гривен.

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Усик танцует за рулем машины

Напомним, на днях были названы новые даты для дебютного боя Усика в хэвивейте. Сопромоутер украинца Эдди Хирн заявил, что первый поединок Александра в новом весе пройдет 12 либо 19 октября на Wintrust Arena в Чикаго. При этом Хирн подтвердил, что, вероятнее всего, противником Усика станет француз камерунского происхождения Карлос Такам, как и планировалось ранее.

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Отметим, что в последние дни Усик, как и Ломаченко, был занят активной раскруткой перед британской публикой. Звезды украинского бокса устроили бенефис нокаутирующих ударов по "девяткам" на поле в Лондоне, забивая голы в футбольные ворота кулаками.

Смотрите, как Усик готовится к дебюту в супертяжах

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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бокс Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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