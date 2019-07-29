"В последний раз": Усик показал, как танцует под рэп за рулем своей дорогой машины

Александр Усик в приподнятом настроении готовится к своему дебюту в супертяжах. В Instagram появилось видео знаменитого украинского боксера, танцующего за рулем своей машины - Lexus LX. Водитель, двигавшийся по параллельной полосе, заснял, как Усик энергично размахивает руками в такт песне "В последний раз" российского рэп-дуэта "Miyagi и Эндшпиль".
Отметим, что Александра Усик обзавелся этим автомобилем осенью прошлого года. До этого он ездил на Toyota Land Cruiser 200, после чего решил пересесть на Lexus LX, стоимость которого оценивают в порядка 3 миллионов гривен.
Напомним, на днях были названы новые даты для дебютного боя Усика в хэвивейте. Сопромоутер украинца Эдди Хирн заявил, что первый поединок Александра в новом весе пройдет 12 либо 19 октября на Wintrust Arena в Чикаго. При этом Хирн подтвердил, что, вероятнее всего, противником Усика станет француз камерунского происхождения Карлос Такам, как и планировалось ранее.
Отметим, что в последние дни Усик, как и Ломаченко, был занят активной раскруткой перед британской публикой. Звезды украинского бокса устроили бенефис нокаутирующих ударов по "девяткам" на поле в Лондоне, забивая голы в футбольные ворота кулаками.
Смотрите, как Усик готовится к дебюту в супертяжах
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