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"В профессиональной жизни действуют одни и те же правила": Владимир Кличко рассказал секрет успеха в боксе

16 апреля, 22:32

Максим Перепелица

Украинский боксер отметил, что сила воли важна во всем

Бывший чемпион мира Владимир Кличко на странице в Facebook поделился жизненной мудростью, которая помогла ему в спорте и не только.

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"За свои почти тридцать лет профессиональной карьеры я снова и снова убеждался, что сила воли определяет разницу между победой и поражением. В повседневной и профессиональной жизни действуют одни и те же правила: сила воли помогает нам в достижении наших целей", – написал Кличко.

Кстати, "Русский Витязь" никак не успокоится и хочет получить реванш от Владимира Кличко. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин заявил о желании провести еще один поединок с легендарным украинским представителем королевского дивизиона Владимиром Кличко.

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Ранее мы писали, что боксер Гвоздик в день рождения взял в руку бензопилу. Бывшему чемпиону мира по версии WBC исполнилось 33 года – на карантине Александр не скучает.

Смотрите сюжет о том, как не рассориться на карантине

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бокс боксер Владимир Кличко

Источник: Сегодня|Спорт

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