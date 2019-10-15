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В пять раз больше, чем у Ломаченко: назван гонорар Тайсона Фьюри за бой с "бомжом"

15 октября, 20:05

"Цыганский король", сокрушивший Владимира Кличко, пополнит свой счет на восьмизначную сумму

Брон Строумэн vs Тайсон Фьюри

Брон Строумэн vs Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

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Стал известен гонорар линейного чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО), который он получит за бой против американского рестлера Брона Строумэна в рамках шоу WWE 31 октября в Саудовской Аравии. Напомним, не так давно Фьюри госпитализировали: боксеру понадобится пластическая операция.

Как сообщает издание Talksport, за поединок с Броном Строумэном Тайсон Фьюри заработает 15 миллионов долларов. Это – в пять раз больше гонорара лучшего боксера вне зависимости от весовой категории Василия Ломаченко, которому, по данным СМИ, за последний бой против Люка Кэмпбелла досталось порядка трех миллионов долларов.

Отметим, что Тайсон Фьюри по прозвищу "Цыганский король" уже успел повздорить с Броном Строумэном. Это случилось на шоу SmackDown, где выступал Строумэн, а Фьюри был в роли зрителя. Американский рестлер бросил в адрес Тайсона несколько нелицеприятных фразочек, после чего Фьюри решил научить своего будущего визави британским манерам. Бойцов попытались разнять охранники, но даже десять человек не смогли сдержать "Цыганского короля", сокрушившего в свое время Владимира Кличко, и тот набросился на рестлера.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

"Брон Строумэн оскорбил меня на глазах всей моей семьи. Если он не начнет нормально себя вести, я дам волю своим рукам. Он большой бомж", – сказал о своем предстоящем сопернике Тайсон Фьюри

Тем временем, как сообщалось ранее, в Украину едет "зажигать" Конор Макгрегор. Уже через неделю в Киев пожалует скандально известный боец смешанных искусств, так что наши пенсионеры могут напрячься.

Также мы писали, что после нокаута года Сиренко остался недоволен, что быстро "уложил" соперника. По словам непобедимого украинского супертяжа, форсировать события в ринге его заставил подлый прием итальянского соперника.

Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

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бокс Василий Ломаченко Тайсон Фьюри

Источник: Сегодня|Спорт

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