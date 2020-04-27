В России боксеры решили бороться с коронавирусом, запустив в небо полотно с изображением Иисуса Христа

Cотрудники федерации бокса России запустили в небо воздушный шар, к которому прикрепили большое полотно с изображением Иисуса Христа и словами: "Спаси и сохрани". По мнению авторов идеи, это должно помочь в борьбе с коронавирусом. Ранее Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины.

Видео с запуском воздушного шара появилось на Instagram-странице генерального секретаря федерации бокса России – одиозного Умара Кремлева. "Внимание, максимальный репост! Выкладываем видео у себя в ленту! Помогаем людям масками и антисептиками, помогаем продуктами, делаем добрые дела, поднимаем духовность! Бокс за сильную Россию! Бокс объединяет!" – буквально кричит у себя в Instagram Кремлев.

INSTAGRAM

Отметим, что Умар Кремлев известен по активному продвижению идеи повторного боя украинца Александра Усика с россиянином Муратом Гассиевым. Только уже в супертяжах. Два года назад Усик победил Гассиева в крузервейте. По мнению Кремлева, если соперники сойдутся в ринге снова, Усик потерпит свое первое поражение в профи. "Эта беготня по рингу не пройдет", – угрожает украинцу генсек федерации бокса РФ.

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По последним данным, в России зафиксировано свыше 87 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых почти 800 оказались летальными.

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