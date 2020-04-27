В России хотят организовать бой Майка Тайсона против боксера, побившего Виталия Кличко

Накануне легендарный Макс Тайсон объявил о возвращении на ринг – американец намерен провести несколько выставочных боев. И тут же на него появились претенденты. Глава Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о готовности организовать поединок между Майком Тайсоном и россиянином Олегом Маскаевым.

Я бы с радостью организовал такой бой, чтобы деньги пошли на благотворительность, на помощь детям. Если будет так, то мы готовы этот бой организовать. И обоим боксерам сказать огромное спасибо. Это был бы ветеранский бой во благо подрастающего поколения. Эту идею я приветствую и готов полностью поддержать", – заявил Кремлев.

Ранее Кремлев уже анонсировал реванш между Муратом Гассиевым и Александром Усиком: "Мурат "переедет" его в реванше".

На профессиональном ринге Маскаев одержал 39 побед и потерпел семь поражений. Несколько дней назад россиянин хвастался, что побил молодого Виталия Кличко на любительском ринге.

"Это было в клубе офицеров в Ташкенте. 1991 год. Бой одного раунда не прошел. Я был в ударной форме и морально хорошо готов, такого гиганта прошел. Для меня Кличко был никто в то время. Уже потом Виталий начал выигрывать то там, то здесь, а тогда он еще был проходным соперником. Я прошел его в первом раунде. Два раза попал по нему, сбил его с ног. Рефери даже счет не открывал. Тренер полотенце выбросил, так как понял, что ему там делать со мной нечего", – вспоминал Маскаев.

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Сам Кличко-старший этот факт отрицает. "Маскаев – лжец! Лжец, лжец и лжец! – говорит Виталий Кличко. – Он всем рассказывал, что нокаутировал меня в любительских соревнованиях. Позднее Олег сказал мне, что использовал это для собственной рекламы и что мне не стоит принимать эти слова всерьез".

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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