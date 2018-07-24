В России назвали стоимость проведения боя Гассиев – Усик

23 Июля 2018, 21:54

Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира

Фото Getty
Фото Getty

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о расходах организации на проведения финала Всемирной боксерской Суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. Бой состоялся 21 июля в Москве. Усик победил Гассиева единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

"На проведение жеребьевки, вечера бокса 21 июля и празднования Дня бокса на Манежной площади мы потратили около 13 миллионов долларов, все эти средства были привлеченными. У нас было очень много партнеров", – рассказал Кремлев.

При этом, он добавил, что треть всех билетов пришлось раздавать бесплатно, но Кремлев утверждает, что у них не было идеи заработать на поединке.

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а то его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.
бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия

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Р-спорт

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