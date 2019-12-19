В розовом цвете: украинский боксер Иван Редкач весело провел дуэль взглядов с Дэнни Гарсия

Профессионал из Шостки готовится к бою за звание официального претендента на чемпионский пояс

Редкач и Гарсия эффектно представили свой будущий бой

Реклама

Эксцентричный украинский боксер Иван Редкач в очередной раз удивил публику. 33-летний профессионал пришел на пресс-конференцию с будущим соперником – американцем Дэнни Оскаром Гарсия – в новом обличье. Как мы писали, двое украинцев будут биться за звания претендентов на пояс чемпиона мира в один день.

На этот раз Редкач решил покрасить волосы в розовый цвет. Во время дуэли взглядов украинец широко улыбался, чем в какой-то мере заразил и соперника. 31-летний Гарсия, кстати, тоже оказался модным парнем, одев ярко оранжевый пиджак. Соперники насмотрелись друг на друга, после чего пожали руки.

INSTAGRAM

Сам вечер бокса пройдет в Бруклине 25 января. Дэнни – бывший чемпион мира сразу в двух весовых категориях. На профессиональном ринге он провел 37 боев, проиграв только два из них. Собственно в одном из них, в 2017 году, он потерял чемпионский пояс. А во втором, осенью 2018-го, не сумел вернуть почетное звание. Оба поражения Гарсия потерпел по очкам.

Редкач же бился в профи 28 раз: 23 раза побеждал (18 – нокаутом), четырежды уступал и один раз свел поединок вничью.

Смотрите, как Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера года

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама