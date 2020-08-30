В шесть раз меньше, чем у Ломаченко: рассекречен гонорар Постола за бой с Рамиресом

Поединок против американца, проигранный с минимальной разницей, обогатит украинца на полмиллиона долларов

Стали известны гонорары украинского боксера первого полусреднего веса Виктора Постола и чемпиона мира по версиям WBC и WBO американца Хосе Карлоса Рамиреса за их воскресный поединок в Лас-Вегасе. Напомним, несмотря на статус явного аутсайдера боя, Постол едва не одолел Рамиреса. Один судья показал ничью 114:114, а два других – победу Рамиреса с небольшим преимуществом (115:113, 116:112).

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По данным издания Sportekz, 36-летний украинец Постол по прозвищу Iceman ("Ледяной человек") за этот поединок заработал 500 тысяч долларов. Тогда как 28-летний американец Рамирес, не знающий поражений на профи-ринге, пополнит свой счет на 850 тысяч долларов. Эти гонорары были оговорены еще до боя.

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500 тысяч долларов для Виктора Постола – крупный, но отнюдь не рекордный гонорар для украинских боксеров в последнее время. Как мы писали ранее, украинец Сергей Деревянченко за бой с казахстанцем Геннадием Головкиным заработал 5,2 млн долларов.

Между тем гонорар Василия Ломаченко за бой с Теофимо Лопесом, который ожидается 17 октября в Лас-Вегасе, должен составить 3,25 миллиона долларов. Тогда как соперник украинца получит 1,5 млн.

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