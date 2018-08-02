В случае победы над Поветкиным Джошуа сможет избегать встречи с Усиком до 2020 года

Сегодня, 11:39

Усик станет обязательным претендентом на бой с Джошуа, если перейдет в супертяжелый вес

Энтони Джошуа. Фото AFP
Энтони Джошуа. Фото AFP

Накануне стало известно, что украинский тяж Александр Усик (15-0, 11 КО) получил статус "суперчемпиона" по версии WBO, а это значит, что в случае перехода в супертяжелый дивизион он сразу же сможет требовать поединок против Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

При этом, как удалось выяснить talkSPORT, британец может избежать такого развития событий, потому как его поединок против Александра Поветкина (34-1, 24 КО) будет носить статус официальной защиты и в случае победе, он будет избавлен от обязательства драться с официальным претендентом в течении следующих 18-ти месяцев – то есть до марта 2020 года.

Напомним, поединок Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября на "Уэмбли", в то время как Усик в октябре-ноябре подерется с другим британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО). 

Ранее Усик похвалил кремлевского пропагандиста и высказал свое мнение о "Слава Украине". Боксер ответил на вопросы журналистов и рискует нарваться на новую волну критики.

Также боксер отказался от звания "Герой Украины", заявив, что и так заслужил признание у своих соотечественников. Вслед за этим в Госдуме РФ задумались о выдаче Усику российского гражданства.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.
бокс, Александр Усик, Энтони Джошуа

Вы сейчас просматриваете новость "В случае победы над Поветкиным Джошуа сможет избегать встречи с Усиком до 2020 года". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Александр Усик. Фото К2

В Госдуме РФ задумались о выдаче Усику российского гражданства

Сегодня, 00:00

В России подхватили слова украинского чемпиона о государственных наградах

Бокс

Александр Усик. Фото Getty

Усик официально может претендовать на бой с обидчиком Кличко

Вчера, 20:53

Украинский боксер получил статус суперчемпиона после пяти подряд защит титула WBO
Загрузка...

Бокс

Александр Усик. Фото К2

Усик похвалил кремлевского пропагандиста и высказал свое мнение о "Слава Украине"

Вчера, 19:03

Боксер ответил на вопросы журналистов и рискует нарваться на новую волну критики

Бокс

Александр Усик. Фото К2

Усик: "Я и так являюсь героем страны, мне не нужны для этого никакие звезды"

Вчера, 17:22

Украинский боксер считает, что и так заслужил признание у своих соотечествеников

Футбол

Лидер по заработкам. Фото Getty

Заработки украинцев за границей: в 2018 году лидирует Усик

Вчера, 09:39

Мы узнали, кто из украинских спортсменов, зарабатывающих за рубежом, сейчас входит в "Клуб миллион"

Бокс

Сиренко будет набираться опыта

Украинский боксер будет готовить Поветкина к бою с Джошуа

31 Июля, 23:01

Владислав Сиренко стал спарринг-партнером россиянина
Загрузка...