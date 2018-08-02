В случае победы над Поветкиным Джошуа сможет избегать встречи с Усиком до 2020 года

Усик станет обязательным претендентом на бой с Джошуа, если перейдет в супертяжелый вес

Накануне стало известно, что украинский тяж Александр Усик (15-0, 11 КО) получил статус "суперчемпиона" по версии WBO, а это значит, что в случае перехода в супертяжелый дивизион он сразу же сможет требовать поединок против Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

При этом, как удалось выяснить talkSPORT, британец может избежать такого развития событий, потому как его поединок против Александра Поветкина (34-1, 24 КО) будет носить статус официальной защиты и в случае победе, он будет избавлен от обязательства драться с официальным претендентом в течении следующих 18-ти месяцев – то есть до марта 2020 года.

Напомним, поединок Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября на "Уэмбли", в то время как Усик в октябре-ноябре подерется с другим британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО).

Ранее Усик похвалил кремлевского пропагандиста и высказал свое мнение о "Слава Украине". Боксер ответил на вопросы журналистов и рискует нарваться на новую волну критики.

Также боксер отказался от звания "Герой Украины", заявив, что и так заслужил признание у своих соотечественников. Вслед за этим в Госдуме РФ задумались о выдаче Усику российского гражданства.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.