Максим Дадашев в смертельном бою с Субриэлем Матиасом / Фото: Getty Images

"В США никто не работал": тренер Дадашева объяснил задержку с похоронами российского боксера https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81 2019-07-30T12:34:00+03:00 Бокс По словам бывшего наставника погибшего спортсмена, похороны состоятся в России 1 или 2 августа

Руслан Дотдаев, бывший тренер Максима Дадашева, объяснил причину задержки отправки тела из США в Россию и назвал приблизительную дату похорон российского боксера. "Что касается возвращения тела Максима в Петербург, никакой задержки нет. Осталось получить справку о том, что никакой инфекции нет. В воскресенье никто не работал, поэтому пришлось ждать понедельника, – заявил Руслан Дотдаев. – Примерная дата похорон Максима Дадашева – четверг-пятница, 1 или 2 августа. Точное время, когда можно будет проститься со спортсменом, станет известно позже".

Как мы писали ранее, жена погибшего российского боксера Максима Дадашева назвала виновного в смерти мужа. "Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".

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Также сообщалось, что Усик посвятил стих погибшему российскому боксеру. Александр дал понять, что смерть его коллеги не заставит его задуматься о том, чтобы бросить бокс. "Я болен боксом, я это знаю, я болен тем, что манит и пленит, и нету дня, чтоб я не думал: когда закончу, как дальше жить", – написал Усик.

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