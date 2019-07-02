В стиле Макгрегора: чемпионка мира по тайскому боксу ногой открыла банку огурцов
Ирина Ларионова подхватила ударную эстафету у Джейсона Стэтхэма и Конора Макгрегора
Чемпионка мира по тайскому боксу россиянка Ирина Ларионова приняла участие в Bottle Cap Challenge. Суть трюка заключается в том, что участник челленджа должен ударом ноги открутить крышку бутылки, не уронив ее. Россиянка усложнила задачу, открыв ударом банку огурцов. Ларионова заявила, что не готовилась к трюку специально. "Тренер зашел в магазин, купил банку огурцов. Мы сделали несколько дублей. В последнем огурцы вообще на землю упали", – заявила Ларионова.
Ранее в челлендже, среди прочих, приняли участие актер Джейсон Стэтхэм и боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Вот как это сделал Макгрегор:
Как сообщалось ранее, "Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя. Фермер из России Василий Камоцкий одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки.
Также мы писали, что экс-чемпион UFC устроил драку в стриптиз-клубе. Би Джей Пенн был очень пьян и вел себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.
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