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В стиле Макгрегора: чемпионка мира по тайскому боксу ногой открыла банку огурцов

2 июля, 20:06

Ирина Ларионова подхватила ударную эстафету у Джейсона Стэтхэма и Конора Макгрегора


Ирина Ларионова открывает ногой банку огурцов. Видео – Instagram

Чемпионка мира по тайскому боксу россиянка Ирина Ларионова приняла участие в Bottle Cap Challenge. Суть трюка заключается в том, что участник челленджа должен ударом ноги открутить крышку бутылки, не уронив ее. Россиянка усложнила задачу, открыв ударом банку огурцов. Ларионова заявила, что не готовилась к трюку специально. "Тренер зашел в магазин, купил банку огурцов. Мы сделали несколько дублей. В последнем огурцы вообще на землю упали", – заявила Ларионова.

Ранее в челлендже, среди прочих, приняли участие актер Джейсон Стэтхэм и боец смешанного стиля Конор Макгрегор. Вот как это сделал Макгрегор:

INSTAGRAM (@thenotoriousmma)

Как сообщалось ранее, "Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя. Фермер из России Василий Камоцкий одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки.

Также мы писали, что экс-чемпион UFC устроил драку в стриптиз-клубе. Би Джей Пенн был очень пьян и вел себя шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.

Смотрите, какую необычную тренировку в Тайланде провел Ломаченко

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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Тег тайский бокс

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gazeta.ru

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