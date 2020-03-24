"В субботу будет большой бой, кто придет?": промоутер объяснил, почему перенесут бой Усика

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, почему бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который должен был состояться 23 мая в Лондоне, будет перенесен. Об этом объявят в ближайшее время. К слову, Усик поделился интимными подробностями личной жизни.

"Думаю, что бои Усик – Чисора и Поветкин – Уайт будут перенесены. Мы сделаем официальное объявление на этой неделе относительно этих поединков. Во всяком случае, сейчас шансы провести боксерские бои в мае и даже в июне крайне малы.

Речь идет не только об окончании карантина. Даже если снимут ограничения и мы такие говорим: "В субботу будет большой бой, кто придет?". Потребуется время, чтобы люди обрели уверенность и захотели снова выйти на улицу. Уверен, люди вновь с радостью будут смотреть спортивные соревнования, но для этого нужно подходящее время", – сказал Хирн.

Кстати, накануне Александр Усик вляпался в очередной скандал. Во время интервью американской журналистке Усик попросил называть его не Олександром, а Александром: "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр".

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Читайте также: "Кумир, легенда или ватный веселун": реакция соцсетей на скандал с именем Усика

Смотрите, как Усика остановила полиция в Киеве:

Реклама

Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама