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"В тяжах нужно валить шкафов одним ударом": Постол оценил шансы Усика в хэвивейте

9 октября, 20:32

Виктор рассказал о сильных сторонах Александра

Виктор Постол

Виктор Постол / Фото: Федерация бокса Украины

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Виктор Постол поделился ожиданиями от грядущего боя Александра Усика в супертяжелом весе. Ранее мы писали, что Усик нокаутировал рослого "быка" на глазах у бронзового Майкла Джордана.

"Саша будет подвижным, зачем ему набирать 120 кг, чтобы он был тяжелым? Он будет быстрым, и за два-три раунда соперники будут сдаваться", – отметил боксер.

Над ударной мощью Саше нужно поработать. В тяжах нужно валить шкафов одним ударом. Не обыгрывать, не по ударам, пока он сдастся, а именно валить, чтобы этот шкаф упал", – цитирует Постола luckypunch.

Напомним, что Александр Усик дебютирует в супертяжах 12 октября против Чазза Уизерспуна. Аналитики дают жалкие шансы американцу в поединке со звездой из Украины – грядет сокрушительная победа Александра.

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Кроме того, Усик вызвал на бой Уалдера. "Я вызываю Деонтея Уайлдера. Я буду боксировать с ним в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я – лучший супертяжеловес в мире", – заявил Усик.

Ударные серии из тренировочного лагеря Усика:

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Виктор Постол

Источник: Сегодня|Спорт

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