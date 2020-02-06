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В Украине на три года дисквалифицировали тренера боксера, ушедшего в профессионалы перед Олимпиадой

6 февраля, 17:28

Федерация бокса Украины отреагировала на побег лидера нашей сборной

Виктор Выхрист

Виктор Выхрист / Фото: Reuters

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Федерация бокса Украины выступила с заявлением относительно неожиданного перехода украинского боксера Виктора Выхриста в профессионалы, пожертвовав выступлением на Олимпиаде-2020. Свой первый поединок на профессиональном ринге он проведет уже 8-го февраля против беларуса Андрея Мазаника.

"Подобные действия спортсменов являются непрофессиональными, не спортивный и неэтичными по отношению к государству, федерации, коллег по сборной, тренерского состава и украинского бокса в целом. То есть всех задействованных участников подготовки членов сборных команд Украины, которые на протяжении многих лет вкладывали время, ресурсы и финансы в воспитание и подготовку спортсмена. Речь идет о финансировании учебно-тренировочных сборов, поездки на международные турниры, экипировка и т.д.

Виктор Выхрист

Виктор Выхрист / Фото: Instagram

Мы также убеждены в том, что данный инцидент может крайне негативно повлиять на перспективы представителей Национальной сборной Украины в весовой категории +91 кг принять участие в ближайшей Олимпиаде. Это означает, что в случае форс-мажорных обстоятельств или травмы чемпиона Украины 2019 одессита Цотне Рогава, наша команда фактически не будет достойной и равноценной замены", – говорится в заявлении ФБУ.

По итогам заседания Исполнительный комитет Федерации бокса Украины решил отстранить на три года от участия во всех официальных мероприятиях личного тренера Выхриста Александра Ляхова и его менеджера Андрея Котельника, являющегося еще и президентом Федерации бокса Львова, а самой организации выразили недоверие.

Напомним, Виктор Выхрист является многократным Чемпионом Украины, победителем и призером международных турниров высшей категории. Становился чемпионом Европы по боксу (2017), а в 2019 году побеждал на Европейских игр в Минске. Также был членом команд "Украинские атаманы".

Смотрите также, как спортсменка из Днепра стала призером Международного боксерского турнира в Болгарии

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бокс Виктор Выхрист

Источники: Сегодня|Спорт , Федерация бокса Украины

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