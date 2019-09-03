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VAR в боксе: в Британии хотят ввести систему видеоповторов после разогрева Ломаченко

3 сентября, 15:54

Результат боя Эдвардс - Мартинес был изменен после просмотра повтора

Бой Мартинес - Эдвардс признан несостоявшимся

Бой Мартинес - Эдвардс признан несостоявшимся / Фото: Twitter

Британские спортивные чиновники хотят ввести использование видеоповторов при судействе боксерских поединков. Но признают, что для полноценного внедрения этого метода разбора сложных ситуаций необходимо многое сделать. Напомним, что именно использование видеоповтора послужило причиной отмены результата субботнего поединка чемпиона WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардса и Хулио Сезара Мартинеса. Мартинес был объявлен победителем, но после просмотра видеоповтора судейская бригада и представители WBC определили, что нокаутирующий удар был нанесен с нарушением правил и отменили результат боя.

"Мы постоянно стремимся к улучшениям, - сказал глава Британского совета по надзору над боксом Роберт Смит об использовании видеоповторов. - Есть много факторов, которые нужно принять во внимание, откуда мы будем брать запись, кто будет ее обеспечивать и так далее. Не забывайте, у нас было 286 вечеров бокса в прошлом году. Нам стоит внедрить это только для больших вечеров и забыть про малые? Не думаю, что это сработает, поэтому нам нужно обсудить это, но в конечном счете в субботу он был использован". 

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Бой Эдвардс – Матинес прошел в андеркарте поединка Ломаченко – Кэмпбелл.

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Напомним, что на футбольном ЧМ-2018 в матче Франция – Австралия впервые в истории на чемпионате мира арбитр назначил пенальти после видеоповтора. Рефери пересмотрел эпизод с нарушением правил и дал 11-метровый в ворота австралийцев.

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Источник: AllBoxing

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