Василий Ломаченко летом проведет бой в Великобритании
Соперником украинского боксера будет Энтони Кролла
Промоутер чемпиона WBA Super и WBO в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет поединок с британцем Энтони Кроллой.
Однако этот бой не будет для Ломаченко следующим. По словам Арума, 12 апреля в Лос-Анджелесе Василий должен встретиться на ринге с чемпионом IBF легкой категории. Пояс легкого веса IBF сейчас вакантен. 2 февраля его оспорят Ричард Коми и Иса Чаниев.
"2 февраля мы проводим бой за вакантный титул IBF в легком весе между Коми и Чаниевым. Они оба подписали контракт на поединок с Ломаченко в апреле. Если все сложится, это будет его следующий бой. А летом я бы хотел привезти Ломаченко в Лондон и организовать бой против Кроллы. Я знаю, что Ломаченко хочет подраться в Великобритании", – заявил Арум.
Кролла был чемпионом мира по версии WBA, но потерял титул в поединке против Хорхе Линареса. Уступил он и в реванше. Всего на профессиональном ринге 32-летний Кролла провел 43 боя – 34 победы (13 нокаутом), 6 поражений и 3 ничьи.
Отметим, что в 2018 году Ломаченко победил Хорхе Линареса и Хосе Педрасу, отобрав у них поочередно титулы WBA и WBO.
Ранее мы рассказывали, что Василий Ломаченко возглавляет рейтинг украинских спортсменов в соцсетях.
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