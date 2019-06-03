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Василий Ломаченко начал подготовку к дебютному поединку в Англии

3 июня, 19:12

Битва двух олимпийских чемпионов должна пройти 31 августа в Великобритании, но официально бой не объявлен

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) записал видеообращение на своем YouTube-канале, в котором объявил о своем возвращении на ринг. Соперником украинца станет Люк Кэмпбелл (20-2, 18 КО) из Великобритании. По данным СМИ, поединок должен состояться 31 августа в английском городе Кингстон-апон-Халл, родном для Кэмпбелл.

Накануне Ломаченко начал тренировочный лагерь перед боем с Кэмпбеллом. Украинский чемпион показал видео:

Как сообщалось ранее, Ломаченко побывал на матче "Монако" и увидел главное отличие футболистов от боксеров. "Знаешь, чем отличаются боксеры от футболистов? Когда футболист упал, он кричит: "Было, было нарушение! Ай, ай!". Когда боксер упал, он встает и говорит: "Ничего не было, все в порядке", – приняв боксерскую стойку, сказал своей спутнице Ломаченко. И та рассмеялась.

Также мы писали, что для боя Ломаченко с Кэмпбеллом выбрали последний день лета. Объединительный поединок за пояса WBA, WBO и WBC в легком весе между украинцем и британцем состоится в Великобритании.

Промоутер Александр Красюк – о Василие Ломаченко:

Алина Шатерникова – о женском боксе и Ломаченко:

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Тег украинские боксеры, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл

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Сегодня|Спорт

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