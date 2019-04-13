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Василий Ломаченко назвал желанного соперника на своей следующий бой

Сегодня, 10:05

Украинский чемпион WBA и WBO хотел бы встретится с обладателем титула WBC американцем Майки Гарсией

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: AFP

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в бою за титул чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легкой весовой категории. Поединок, состоявшийся в пятницу в Лос-Анджелесе, завершился победой 31-летнего украинца нокаутом в четвертом раунде. Ломаченко защитил оба своих титула. Украинец одержал 13-ю победу на профессиональном ринге и десятую нокаутом при одном поражении. 32-летний Кролла проиграл свой седьмой бой и второй нокаутом при 34 победах и трех ничьих.

Мы провели онлайн боя Ломаченко – Кролла, а все самое интересное о поединке смотрите в субботу в проекте "Сегодня" на канале "Украина" в выпуске в 19:00.

Василий Ломаченко после поединка заявил, что в следующем бою хотел бы встретиться с чемпионом мира по версии WBC американцем Майки Гарсией. "Я хочу драться с Майки Гарсией, но посмотрим, как оно все получится. Сейчас я не знаю", – сказал Ломаченко. Украинский боксер сообщил, что останется в легком весе "максимально долго" и хочет "объединить все титулы".

Отметим, что британский тренер Дэйв Колдуэлл после боя Ломаченко – Кролла раскритиковал действия рефери, а также назвал украинского боксера гением. Наставник Тони Белью считает, что в Британии организация боев лучше.

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Тег Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Энтони Кролла

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Сегодня|Спорт

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