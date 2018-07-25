Василий Ломаченко оценил бой Усик – Гассиев

Вчера, 10:20

Чемпион мира доволен тем, как провел поединок его друг

Василий Ломаченко. Фото Instagram
Василий Ломаченко. Фото Instagram

Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко поделился своим мнением относительно победы Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

"Я считаю, что бой прошел великолепно. Мы увидели Сашу такого, каким он должен быть. Он сделал, в принципе, все правильно, все задачи, которые ему поставили перед боем, он их выполнил на 100% и результат на лицо", – заявил Ломаченко.

Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей и завоевал трофей Мохаммеда Али. Поединок проходил в Москве.

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

Интересно, что сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а то его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".
Василий Ломаченко, Александр Усик, Мурат Гассиев

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Источник:

sport.ua

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