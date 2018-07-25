Василий Ломаченко оценил бой Усик – Гассиев

Чемпион мира доволен тем, как провел поединок его друг

Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко поделился своим мнением относительно победы Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

"Я считаю, что бой прошел великолепно. Мы увидели Сашу такого, каким он должен быть. Он сделал, в принципе, все правильно, все задачи, которые ему поставили перед боем, он их выполнил на 100% и результат на лицо", – заявил Ломаченко.

Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей и завоевал трофей Мохаммеда Али. Поединок проходил в Москве.

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

Интересно, что сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а то его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".