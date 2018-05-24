Василий Ломаченко отказался от чемпионского пояса
Боксер принял решение освободить титул WBO во втором полулегком весе
Украинский боксер Василий Ломаченко больше не чемпион мира по боксу во втором полулегком весе. Ломаченко решил сосредоточиться на выступлениях в легком весе и официально отказался от титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе.
Тем не менее, украинец не перестал быть чемпионом. В коллекции 30-летнего боксера остается пояс чемпиона мира в легком весе по версии WBA, который он завоевал недавно в бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом.
"Я пишу вам от имени команды Ломаченко, – написал в WBO глава промоутерской компании, представляющей интересы украинца, Карл Моретти. – Все вы знаете, что Василий прибавил в весе, чтобы биться с чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом, и, как вы знаете, успешно завоевал титул. Василий хочет продолжать бороться в легком весе, поэтому мы с уважением освобождаем титул WBO во втором полулегком весе, чтобы соответствующие претенденты имели возможность сражаться за вакантный пояс".
Напомним, что двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко провел на профессиональном ринге 12 боев, в которых одержал 11 побед (9 – нокаутом) и потерпел одно поражение. Украинец установил рекорд по наименьшему количеству боев до чемпионских титулов в трех весовых категориях. До титула в легком весе и втором полулегком весе он завоевывал чемпионский пояс WBO в полулегком весе.
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