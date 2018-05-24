Василий Ломаченко отказался от чемпионского пояса

Украинский боксер Василий Ломаченко больше не чемпион мира по боксу во втором полулегком весе. Ломаченко решил сосредоточиться на выступлениях в легком весе и официально отказался от титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе.

Тем не менее, украинец не перестал быть чемпионом. В коллекции 30-летнего боксера остается пояс чемпиона мира в легком весе по версии WBA, который он завоевал недавно в бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом.

"Я пишу вам от имени команды Ломаченко, – написал в WBO глава промоутерской компании, представляющей интересы украинца, Карл Моретти. – Все вы знаете, что Василий прибавил в весе, чтобы биться с чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом, и, как вы знаете, успешно завоевал титул. Василий хочет продолжать бороться в легком весе, поэтому мы с уважением освобождаем титул WBO во втором полулегком весе, чтобы соответствующие претенденты имели возможность сражаться за вакантный пояс".

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко провел на профессиональном ринге 12 боев, в которых одержал 11 побед (9 – нокаутом) и потерпел одно поражение. Украинец установил рекорд по наименьшему количеству боев до чемпионских титулов в трех весовых категориях. До титула в легком весе и втором полулегком весе он завоевывал чемпионский пояс WBO в полулегком весе.