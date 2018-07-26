Василий Ломаченко позвал на Крестный ход и вызвал бурю гнева в соцсетях

Один из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории украинец Василий Ломаченко на своей странице в соцсетях призвал присоединиться к Крестному ходу Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Самый масштабный крестный ход Украины к юбилею 1030-летия крещения Руси состоится в пятницу 27 июля в Киеве. Вместе с Митрополитом Онуфрием десятки тысяч верующих молитвенно пройдут от памятника князя Владимира в Киево-Печерскую Лавру. Начало в 13.00. Не пропустите!" – такой пост в Facebook разместил Ломаченко.

Соцсети взорвались негодованием. Мол, негоже украинскому боксеру поддерживать Московский патриархат и не стоит смешивать спорт и религию.

Напомним, в мае в Нью-Йорке Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) с победы дебютировал в легком весе (до 61,2 кг), отобрав титул чемпиона мира у Хорхе Линареса (44-4, 27 КО). Прервал беспроигрышную серию венесуэльца, длившуюся 13 боев. 30-летний украинец стал чемпионом уже в третьей весовой категории – полулегкая (WBO), вторая полулегкая (WBO) и теперь уже и легкая (WBA) – всего за 12 боев. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес: великолепная серия ударов и завершение по печени.