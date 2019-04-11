Василий Ломаченко рассказал о планах после боя с Энтони Кроллой: "Хочу объединить все титулы"

Украинский чемпион рассказал о том, кто мотивировал его в детстве, а также о желании стать абсолютным чемпионом мира

Василий Ломаченко.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко в ночь на пятницу проведет очередной бой – против британца Энтони Кроллы в Лос-Анджелесе. Команда "Сегодня" продолжает пристально следить за всем, что происходит вокруг этого поединка.

Украинца называют одним из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, он уже вошел в историю. В эксклюзивном интервью для "Сегодня" на канале "Украина" Ломаченко рассказал, что в детстве его мотивировали достижения великих чемпионов: "В боксе не так много легендарных личностей, конечно, ты смотришь и помнишь, как они боксировали. Не могу сказать, что они сильно мотивируют меня сейчас, но в детстве – это был большой мотиватор".

Ломаченко высказал мнение о своем сопернике: "Сильный. Человек, который выходит в ринг не для того, чтобы просто отбывать номер, а для того, чтобы побеждать. У него хорошая защита. Если он стал обязательным претендентом – он заслужил это. Есть ли у меня стратегия на бой? Да, есть, конечно. Она на протяжении всего тренировочного лагеря нарабатывалась, мы готовимся к этому бою. Останется 12 апреля показать и выиграть".

Недавно была премьера фильма "Крид 2" – продолжения знаменитого фильма "Рокки" со Сталлоне. Смотрит ли Ломаченко фильмы о боксе? "Да, конечно, я смотрю. Но, если честно, не успел посмотреть еще вторую часть. Вот, может, сегодня мне это удастся сделать!".

По поводу дальнейший планов в ринге Василий ответил коротко: "Объединить все четыре титула и стать абсолютным чемпионом мира!".

Напомним, что поединок пройдет в ночь на 13 апреля. Все самое интересное о поединке Ломаченко и Кроллы зрители проекта "Сегодня" увидят на канале "Украина" в субботу в 19:00.

Бой Ломаченко – Кролла

Ранее мы писали, что взвешивание Ломаченко и Кроллы перенесли из-за похорон. Накануне поединка на арене состоится поминальная служба по рэперу Nipsey Hussle.

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