Василий Ломаченко уже в Лондоне: "Мне нравятся здешние фанаты – они понимают бокс, уважают боксеров"

Василий Ломаченко / Фото: AFP

Украинский боксер Василий Ломаченко прилетел в Великобританию, где он 31 августа проведет титульный бой с британцем Люком Кэмпбеллом. После приземления в Лондоне Ломаченко рассказал о самочувствии.

"Со мной все в порядке. Свеж? Нет, наверное, после перелета нет, но самочувствие хорошее. Я готов на 100 процентов. Очень упорно тренировался. Даже не знаю почему, но в этот раз подготовка была менее интенсивной, чем к поединку с Кроллой.

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Я люблю Лондон, мне нравятся здешние фанаты. Они понимают бокс, уважают боксеров. Моё послание болельщикам? Они увидят его через несколько дней", – сказал Ломаченко в интервью Sky Sports.

Как мы писали ранее, все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне распроданы. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.

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Также сообщалось, что ринг-анонсер Майкл Баффер на украинском языке напомнил о бое Ломаченко и Кэмпбелла. Самый известный голос мирового бокса написал следующее: "Кращий боєць в світі приходить до Лондона 31 серпня боротися Луки Кемпбелл. Це буде велика ніч Міжнародна боксерська".

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